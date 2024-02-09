Оставшиеся без электричества жители Актобе перекрыли дорогу (видео)

В Актобе с жителями жилого массива Ясного и садоводческих коллективов, которые заблокировали дорогу из-за аварийного отключения электричества, встретился аким города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

"Из-за сильного ветра и метели в ряде садоводческих коллективов города произошло аварийное отключение электричества. С жителями жилого массива Ясного, садоводческих коллективов, расположенных в районе жилого массива Кирпичного встретился аким города Азамат Бекет", – говорится в сообщении.

По информации акима Актобе, вместе с жителями и специалистами градоначальник осмотрел ряд трансформаторных подстанций, поинспектировал ход восстановительных работ.

Отмечается, что 20 бригад ТОО "Энергосистема" занимаются устранением обрывов на линиях электропередачи. Работы также будут продолжены в ночное время, чтобы скорее возобновить подачу электроэнергии местным жителям.

Напомним, в среду сообщалось, что из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах зафиксированы обрывы линий электропередачи. Пригород Актобе частично остался без электричества.

Кроме того, ураганный ветер срывал не только крыши, но и капоты у машин. В аэропорту уже несколько дней задерживаются рейсы.

Между тем в Актюбинской области в связи с ухудшением погоды закрыты дороги, спасатели продолжают эвакуацию людей, застрявших в буран на автодорогах. В регионе создан оперативный штаб и работает горячая линия.

Так, недавно спасатели нашли в заснеженной степи мужчину. Он вышел с работы домой, но потерял ориентиры на местности и блуждал в буране.

Также, чтобы доставить женщину в больницу, спасатели прошли 18 километров, указывая путь вездеходу.