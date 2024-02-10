Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Метели и сильные ветра: где в Казахстане пообещали непогоду в воскресенье

Опубликовано:

Девушка идет в метель
Метель. Иллюстративное фото: Jose Luis Pelaez Inc/Getty Images

Завтра, 11 февраля, в ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. Так, где-то по республике ожидаются метели, сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

11 февраля днем на севере, западе Алматинской области ожидаются порывы ветра до 18-23 м/с.

В этот же день на востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют низовую метель. На западе, юге региона – туман. Порывы ветра на востоке, севере области могут достигать 15-20 м/с.

В воскресенье на севере, востоке области Жетісу временами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В Астане 11 февраля ночью и утром жителям пообещали туман. На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В центре, на востоке, днем – на востоке, юге области Абай ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре, востоке области – метель, гололед, скорость ветра прогнозируется в районе 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

В Семее предстоящей ночью ожидаются метель, гололед, порывы ветра – 15-20 м/с.

Завтра на севере, востоке Восточно-Казахстанской области тоже прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области – метель, гололед. Скорость ветра в некоторых частях области будет достигать 20 м/с, с порывами до 25 м/с.

В Усть-Каменогорске 11 февраля ночью ожидаются метель, гололед, а также ветер с порывами до 15-20 м/с.

В тот же день на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер силой 15-20 м/с. Такую же силу ветра синоптики пообещали жителям Петропавловска.

11 февраля на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман, такая же ситуация в Актау.

Завтра утром и днем на севере Туркестанской области синоптики прогнозируют гололед. В горных и предгорных районах региона скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, днем на горных перевалах – порывы до 25 м/с. В Шымкенте – порывы ветра до 15-20 м/с.

Между тем в некоторых частях Казахстана сейчас сохраняются неблагоприятные погодные условия. Вчера мы писали, что десятки сел на севере страны из-за остались без электричества.

Также вчера новый глава МЧС Чингис Аринов обращался к казахстанцам в связи с бушующей в ряде областей непогодой. Как ранее сообщали синоптики, в ближайшие три дня – с 10 по 12 февраля – в стране ожидается понижение температуры до -28 градусов.

В акимате Алматы жителей предупредили, что в понедельник, 12 февраля, в городе ожидается выпадение сильного снега высотой до 20 см, что составит порядка 40% от среднемесячной нормы осадков в текущем месяце.

В Актюбинской области аким наградил фельдшеров, которые ползком добирались по сугробам к пациенту, у которого было подозрение на сердечный приступ. Отмечалось, что машина не смогла проехать до места назначения.

В другом случае спасатели прошли 18 км указывая путь вездеходу. Так они помогали медикам доставить женщину в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060297-meteli-i-silnye-vetra-gde-v-kazahstane-poobeschali-nepogodu-v-voskresene/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.