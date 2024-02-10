Метели и сильные ветра: где в Казахстане пообещали непогоду в воскресенье

Завтра, 11 февраля, в ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. Так, где-то по республике ожидаются метели, сильный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

11 февраля днем на севере, западе Алматинской области ожидаются порывы ветра до 18-23 м/с.

В этот же день на востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют низовую метель. На западе, юге региона – туман. Порывы ветра на востоке, севере области могут достигать 15-20 м/с.

В воскресенье на севере, востоке области Жетісу временами ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

В Астане 11 февраля ночью и утром жителям пообещали туман. На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В центре, на востоке, днем – на востоке, юге области Абай ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре, востоке области – метель, гололед, скорость ветра прогнозируется в районе 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.

В Семее предстоящей ночью ожидаются метель, гололед, порывы ветра – 15-20 м/с.

Завтра на севере, востоке Восточно-Казахстанской области тоже прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке, юге области – метель, гололед. Скорость ветра в некоторых частях области будет достигать 20 м/с, с порывами до 25 м/с.

В Усть-Каменогорске 11 февраля ночью ожидаются метель, гололед, а также ветер с порывами до 15-20 м/с.

В тот же день на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер силой 15-20 м/с. Такую же силу ветра синоптики пообещали жителям Петропавловска.

11 февраля на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед. На западе, севере, в центре области ожидается туман, такая же ситуация в Актау.

Завтра утром и днем на севере Туркестанской области синоптики прогнозируют гололед. В горных и предгорных районах региона скорость ветра будет достигать 15-20 м/с, днем на горных перевалах – порывы до 25 м/с. В Шымкенте – порывы ветра до 15-20 м/с.

Между тем в некоторых частях Казахстана сейчас сохраняются неблагоприятные погодные условия. Вчера мы писали, что десятки сел на севере страны из-за остались без электричества.

Также вчера новый глава МЧС Чингис Аринов обращался к казахстанцам в связи с бушующей в ряде областей непогодой. Как ранее сообщали синоптики, в ближайшие три дня – с 10 по 12 февраля – в стране ожидается понижение температуры до -28 градусов.

В акимате Алматы жителей предупредили, что в понедельник, 12 февраля, в городе ожидается выпадение сильного снега высотой до 20 см, что составит порядка 40% от среднемесячной нормы осадков в текущем месяце.

В Актюбинской области аким наградил фельдшеров, которые ползком добирались по сугробам к пациенту, у которого было подозрение на сердечный приступ. Отмечалось, что машина не смогла проехать до места назначения.

В другом случае спасатели прошли 18 км указывая путь вездеходу. Так они помогали медикам доставить женщину в больницу.