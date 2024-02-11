В Астане -16 градусов мороза, в Шымкенте - 16 градусов тепла: какой будет погода в мегаполисах
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 11 февраля. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы ожидается облачная погода. Температура днем составит 9 градусов тепла, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
В Астане также будет облачно. Днем температура воздуха составит -16 градусов, ночью температура снизится до -22 градусов. Скорость ветра – 4,7 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода. В дневное время столбики термометров поднимутся до 16 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,4 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060315-v-astane-16-gradusov-moroza-v-shymkente-16-gradusov-tepla-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah/