На работников "Охотзоопрома" напали в области Ұлытау: инцидент объяснили в Минэкологии

На прошлой неделе в области Ұлытау местные жители применили физическую силу в отношении сотрудников РКГП "Охотзоопром". Что произошло, объяснили представители Минэкологии, передает NUR.KZ.

Инцидент произошел 16 января 2024 года в ходе проведения регулирования вблизи поселка Кызыл-Жар Жанааркинского района области Ұлытау.

Как сообщили в ведомстве, в этом районе ночью охотник, согласно заключенному с ним договору, методом отстрела проводил регулирование численности сайгаков. При этом добор подранков осуществляется на утро в ходе объезда территории.

Подчеркивается, что биологическим обоснованием допускается отход подранков в размере 10% от общего количества изымаемых особей.

"Однако в ходе конфликта местные жители не дали возможность собрать туши сайгаков – по их требованиям данные туши были сданы в отдел полиции Жанааркинского района", – говорится в сообщении.

По данному факту ведется следствие, где правовую оценку действиям местных жителей и инспекторов "Охотзоопром" дадут правоохранительные органы по окончанию следственных мероприятий

"Кроме того, считаем необходимым отметить, что регулирование численности сайгаков является вынужденной мерой, не несущей под собой коммерческой выгоды для государства. Все средства, затраченные на услуги охотников, компенсируются за счет реализуемых мясокомбинатам отстрелянных туш сайгаков для их дальнейшей переработки и реализации населению страны", – добавили в Минэкологии.

Напомним, 17 января представители МВД сообщали, что четверых жителей села Кызыл-Жар задержали за неподчинение законным требованиям сотрудников РКГП "Охотзоопром". По данным полицейских, сельчане применили в отношении служащих физическую силу и скрылись.

Отмечалось, что максимальная ответственность за подобное правонарушение – лишение свободы до 12 лет.

Разрешение на отстрел сайгаков в Казахстане

Напомним, в июне 2022 года экс-глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в Казахстане численность сайгаков восстановлена, в результате чего пришло время регулировать популяцию этих животных, в том числе применять отстрел.

В январе 2023 года МЭПР опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешат отстреливать сайгаков, однако охотиться на животных можно будет лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявили о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае же казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В октябре прошлого года в Минэкологии сообщили, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом. А позже стало известно, что отстреливать их начали в Костанайской области.

При этом 6 ноября стало известно о проекте постановления, согласно которому в стране могут разрешить любительскую охоту на это парнокопытное.