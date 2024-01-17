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На работников "Охотзоопрома" напали в области Ұлытау

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Мужчина в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: ncognet0/Getty Images

В области Ұлытау напали на сотрудников "Охотзоопрома", применили в отношении них физическую силу и скрылись. Подозреваемых задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По информации новостного Telegram-канала ведомства, криминальной полицией на территории Жанааркинского района по "горячим следам" задержаны четверо жителей села Кызыл-Жар.

Их подозревают в том, что, не подчинившись законным требованиям сотрудников РКГП "Охотзоопром", они применили в отношении них физическую силу и скрылись

"Все четверо подозреваемых в применении насилия в отношении служащих задержаны и водворены в изолятор временного содержания. За применение насилия, либо угрозы его применения в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 12 лет", - отметил заместитель начальника ДП области Ұлытау Сафуан Жампейсов.

Напомним, 13 января 2019 года в Казахстане произошло громкое преступление, в результате которого двое сотрудников "Охозоопрома" попали в больницу, позже один из них скончался.

Как стало известно, недалеко от озера Тенгиз в Карагандинской области инспекторы в ходе проведения мероприятий по охране редких и исчезающих видов диких копытных животных и сайгаков подверглись нападению со стороны браконьеров.

По подозрению в совершении преступления были задержаны семь жителей Кызылординской области. Следствие установило, что они в день убийства егеря произвели незаконный отстрел семнадцати голов сайги.

В феврале 2020 года им вынесли приговор. Подсудимых признали виновными в браконьерстве и причинении особо крупного ущерба окружающей среде, убийстве Ерлана Нургалиева и покушении на убийство Петра Ницыка. Четверым суд дал по 6 лет заключения, а троих приговорил к пожизненному лишению свободы.

Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056041-na-rabotnikov-ohotzooproma-napali-v-oblasti-ulytau/

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