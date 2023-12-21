"Выявлена утечка": давление понизилось в теплосетях в Астане

В "Астана Теплотранзит" сообщили, что сегодня в городе понизилось давление в теплосетях. Однако специалисты уверяют, что понижения температуры нет, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

По данным компании, сегодня, 21 декабря, в 11:50 произошло понижение давления в тепловых сетях.

"В ходе обследования выявлена утечка теплоносителя на трубопроводе. В 12:25 участок был локализован, давление теплоносителя восстановится в течение часа. Понижения температуры нет, под отключение потребители не попадают", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня мы писали о том, что в Астане жители одного из ЖК уже больше недели сидят без отопления в своих квартирах – на прошлой неделе в одном из подъездов ЖК прорвало трубу, из-за чего дом остался без отопления.

Проблемы с теплоснабжением в Казахстане

С начала декабря в ряде городов Казахстана начались проблемы с отоплением.

8 декабря в Степногорске на теплотрассе случился прорыв и жители города остались без отопления в 30-градусный мороз. Позже в акимате сообщили, что вернули тепло в большую часть оставшихся без отопления домов.

В ночь на 10 декабря на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Позже с заявлением выступил аким Павлодарской области Асаин Байханов, который сообщил, что повреждение не повлияет на теплоснабжение в городе.

А в ряде других городов Казахстана произошли крупные коммунальные аварии. В частности, в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, а в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

В середине месяца жителей Степногорска предупредили о "просадке" температуры на ТЭЦ.

14 декабря в Алматы была ограничена подача тепла в некоторых домах. В акимате сообщали о плановых работах по очистке грязевика на центральном тепловом пункте.

При этом 19 декабря стало известно, что на ТЭЦ Жезказгана три котла вышли из строя, в двух из них были обнаружены трещины.

Тогда же, 19 декабря, в Кентау из-за ураганного ветра были зафиксированы отключения электроэнергии, что, соответственно, повлекло нарушения в теплоснабжении. Вчера в Минэнерго прокомментировали ситуацию.

Кроме того, вчера, 20 декабря, в Костанае без отопления остались 42 жилых дома, школа и аэропорт.