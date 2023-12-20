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42 жилых дома, школа и аэропорт остались без отопления в Костанае

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Ребенок греется у батареи
Ребенок у батареи. Иллюстративное фото: Svetlana Repnitskaya / Getty Images

Из-за прорыва теплосети в Костанае сегодня до вечера останутся без отопления 42 жилых дома, средняя школа и аэропорт. Об этом сообщили в ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания", передает NUR.KZ.

По информации официального сайта компании, в связи с устранением порыва на подземной теплосети у жилого дома №4 по ул. Герасимова сегодня, 20 декабря, на период с 12.00 до 20.00 будет временно прекращено теплоснабжение 42 многоквартирных жилых домов, средней школы №29, зданий Международного аэропорта города Костаная.

На предприятии отметили, что будут приложены все усилия для скорейшего завершения работ.

Проблемы с теплоснабжением в Казахстане

8 декабря в Степногорске произошел прорыв на теплотрассе. Жители города остались без отопления в 30-градусный мороз. Позже в акимате заявили, что вернули тепло в большую часть домов.

Также сообщалось о крупной аварии на Экибастузской ТЭЦ, где в ночь на 10 декабря было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за имеющегося повреждения была затоплена насосная цеха водогрейных котлов.

10 декабря в ряде других городов Казахстана произошли крупные коммунальные аварии. В частности, в Балхаше и Актау из-за аварии часть жителей осталась без отопления, а в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

В середине месяца жителей Степногорска предупредили о "просадке" температуры на ТЭЦ.

Вчера, 19 декабря, стало известно, что на ТЭЦ Жезказгана три котла по очереди вышли из строя, в двух из них были обнаружены трещины. Аким города пообещал, что все ремонтные работы будут завершены к сегодняшнему утру.

Сегодня в Министерстве энергетики сообщили, что ведомство мониторит ход прохождения отопительного периода в стране. Этот вопрос находится на строгом контроле правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2051645-42-zhilyh-doma-shkola-i-aeroport-ostalis-bez-otopleniya-v-kostanae/

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