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Тепло пропало в некоторых домах в Алматы

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Женщина греет руки у батареи
Батарея. Иллюстративное фото: nikkimeel/Getty Images

В Алматы была ограничена подача тепла в некоторых домах, отопление пообещали включить сегодня до 23:30, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"На период проведения работ по очистке грязевика на центральном тепловом пункте на короткий промежуток времени локально была ограничена подача теплоснабжения для потребителей, проживающих в контуре улиц Жарокова – Аль-Фараби – Желтоксан – Тимирязева.

Проведение подобных плановых мероприятий позволяет предотвратить полный выход из строя оборудования на насосной станции", говорится в сообщении.

Отмечается, что специальная группа по ремонту грязевика на распределительной тепловой сети работает на своем участке в составе 15 человек.

Работы планируется завершить к 23:30 часам с полным восстановлением подачи теплоснабжения.

"Отметим, что снижение параметров теплоносителя у других потребителей не произойдет.

Дополнительно сообщаем, что по городу имеются 71 насосная станция, обеспечивающая поставку тепловой энергий жителей города Алматы", – заверили представители ТОО "Алматинские тепловые сети".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050936-avariya-na-kotelnoy-proizoshla-v-almaty/

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