Тепло пропало в некоторых домах в Алматы

В Алматы была ограничена подача тепла в некоторых домах, отопление пообещали включить сегодня до 23:30, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата мегаполиса.

"На период проведения работ по очистке грязевика на центральном тепловом пункте на короткий промежуток времени локально была ограничена подача теплоснабжения для потребителей, проживающих в контуре улиц Жарокова – Аль-Фараби – Желтоксан – Тимирязева.

Проведение подобных плановых мероприятий позволяет предотвратить полный выход из строя оборудования на насосной станции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что специальная группа по ремонту грязевика на распределительной тепловой сети работает на своем участке в составе 15 человек.

Работы планируется завершить к 23:30 часам с полным восстановлением подачи теплоснабжения.

"Отметим, что снижение параметров теплоносителя у других потребителей не произойдет.

Дополнительно сообщаем, что по городу имеются 71 насосная станция, обеспечивающая поставку тепловой энергий жителей города Алматы", – заверили представители ТОО "Алматинские тепловые сети".