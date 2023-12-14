О возможных задержках авиарейсов предупредили казахстанцев

Казахстанские авиакомпании предупреждают пассажиров о возможных задержках авиарейсов из-за непогоды и сильных морозов, передает телеканал "Астана".

Национальный перевозчик AirAstana попросил проверять статус рейса на сайте компании.

"Из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки рейсов. Пожалуйста, проверяйте статус рейса на сайте авиакомпании", — говорится в сообщении.

Аналогичное заявление опубликовала авиакомпания SCAT.

"Также возможны задержки вылета в связи с ожиданием очереди на облив противообледенительной жидкостью", — отмечает перевозчик.

Между тем в аэропорту Алматы сообщили, что из-за низких температур возникают проблемы с наземным обслуживанием.

"Это может повлиять на своевременное обеспечение определенных услуг на летном поле. Наша техническая команда работает над скорейшим решением данной проблемы.

Мы также тесно сотрудничаем с авиакомпаниями, чтобы минимизировать возможные задержки сервисных услуг или обслуживания рейсов.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, мы продолжаем предоставлять услуги 24/7. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.