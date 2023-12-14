О возможных задержках авиарейсов предупредили казахстанцев
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Казахстанские авиакомпании предупреждают пассажиров о возможных задержках авиарейсов из-за непогоды и сильных морозов, передает телеканал "Астана".
Национальный перевозчик AirAstana попросил проверять статус рейса на сайте компании.
"Из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки рейсов. Пожалуйста, проверяйте статус рейса на сайте авиакомпании", — говорится в сообщении.
Аналогичное заявление опубликовала авиакомпания SCAT.
"Также возможны задержки вылета в связи с ожиданием очереди на облив противообледенительной жидкостью", — отмечает перевозчик.
Между тем в аэропорту Алматы сообщили, что из-за низких температур возникают проблемы с наземным обслуживанием.
"Это может повлиять на своевременное обеспечение определенных услуг на летном поле. Наша техническая команда работает над скорейшим решением данной проблемы.
Мы также тесно сотрудничаем с авиакомпаниями, чтобы минимизировать возможные задержки сервисных услуг или обслуживания рейсов.
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, мы продолжаем предоставлять услуги 24/7. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050738-o-vozmozhnyh-zaderzhkah-aviareysov-predupredili-kazahstantsev/