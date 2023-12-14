Замерзшее топливо, поломанные авто: что происходит на трасах Казахстана в непогоду (видео)

В Казахстане с начала зимы периодически закрывают трассы в разных областях из-за непогоды. Что происходит на таких дорогах, показали в полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает новостной Telegram-канал МВД, полицейские на трассах несут службу в усиленном режиме. В некоторых регионах количество патрульных экипажей на трассах увеличено в 2-3 раза.

В министерстве отмечают, что, несмотря на предупреждения, некоторые отчаянные водители выезжают на трассы и попадают в ситуации, когда только посторонняя помощь может предотвратить трагические последствия.

За последние несколько дней в 12 областях страны было закрыто более 100 участков дорог международного, республиканского и местного значения. На них работает более 500 пунктов обогрева.

С 10 по 13 декабря на закрытых участках дорог помощь оказана водителям 1100 автомобилей. В пункты обогрева эвакуировано 1012 человек, в том числе 25 детей. Серьезных происшествий не зарегистрировано, пострадавших нет.

Полицейские в основном помогали разогреть замерзшее топливо, устранять поломки авто, эвакуировали в пункты обогрева, сопровождали колонны автотранспорта в условиях плохой видимости.

У всех патрульных экипажей есть аптечка и все полицейские имеют навыки оказания первой доврачебной помощи, поясняют в МВД.

Помимо этого, полицейские обратились к водителям.

"В связи с резкими переменами погоды, порывами ветра и гололедом сотрудники полиции призывают жителей и гостей Казахстана не выезжать на дальние расстояния без крайней необходимости!

Настоятельно просим вас соблюдать правила дорожного движения и избегать действий, которые могут поставить под угрозу вашу жизнь и жизнь других", - отмечают правоохранители.