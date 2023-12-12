"Вся жизнь проходит в пробке": Алматы "встал" в заторах после обильного снегопада (фото)
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Обильный снегопад в Алматы привел к созданию заторов на дорогах. Уровень пробок достигает 10 баллов, а карты светятся "красными", а то и "бордовыми" улицами, передает корреспондент NUR.KZ.
Наиболее загруженными, согласно карте, являются Рыскулова, Райымбека, Аль-Фараби, Однако и одна из центральных улиц - Толе би - тоже "стоит" в заторе.
В послеобеденное время снегопад закончился, но заторы продолжаются практически в течение всего дня. На Райымбека пробка наблюдалась даже в обеденное время.
Водители, дабы развлечься в едва двигающемся потоке, пишут сообщения в приложение навигатора, предлагая познакомиться, сетуя на то, что "вся жизнь проходит в пробке", и даже признаваясь в любви.
Между тем улицы продолжают чистить от снега. В акимате города попросили по возможности ограничить движение по городу и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог, а при поездке на личном транспорте - снизить скорость и не прибегать к резкому торможению, а также соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.
С 12:00 организован выход техники на очистку проезжей части дорог. Очистка тротуаров и общественных пространств продолжается.
К слову, в акимате объяснили, что образованная жижа на проезжих частях дорог - результат превентивной обработки дорог, в целях недопущения гололеда.
Отметим, что по прогнозу РГП "Казгидромет", температура воздуха снизится к вечеру до -16 градусов. Ночью температура воздуха снизится до -23...-25 градусов мороза. Ночью с 13 на 14 декабря ожидается похолодание до -25 и -27 градусов.
Напомним, за ночь в Алматы было зарегистрировано 33 ДТП, из которых 4 - с пострадавшими.
Из-за морозов алматинских школьников избавили от необходимости приходить в школу 13 и 14 декабря - ученики с 0 по 9 классы будут учиться дистанционно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050477-vsya-zhizn-prohodit-v-probke-almaty-vstal-v-zatorah-posle-obilnogo-snegopada-foto/