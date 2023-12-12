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"Вся жизнь проходит в пробке": Алматы "встал" в заторах после обильного снегопада (фото)

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Машины стоят в пробке
Пробка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Обильный снегопад в Алматы привел к созданию заторов на дорогах. Уровень пробок достигает 10 баллов, а карты светятся "красными", а то и "бордовыми" улицами, передает корреспондент NUR.KZ.

Наиболее загруженными, согласно карте, являются Рыскулова, Райымбека, Аль-Фараби, Однако и одна из центральных улиц - Толе би - тоже "стоит" в заторе.

Уровень загруженности дорог
Уровень загруженности дорог. Скриншот: 2GIS

В послеобеденное время снегопад закончился, но заторы продолжаются практически в течение всего дня. На Райымбека пробка наблюдалась даже в обеденное время.

Машины стоят в пробке
Пробка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Водители, дабы развлечься в едва двигающемся потоке, пишут сообщения в приложение навигатора, предлагая познакомиться, сетуя на то, что "вся жизнь проходит в пробке", и даже признаваясь в любви.

Пробки в Алматы
Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем улицы продолжают чистить от снега. В акимате города попросили по возможности ограничить движение по городу и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог, а при поездке на личном транспорте - снизить скорость и не прибегать к резкому торможению, а также соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.

Пробки в Алматы
Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 12:00 организован выход техники на очистку проезжей части дорог. Очистка тротуаров и общественных пространств продолжается.

Спецтехника чистит улицы
Спецтехника чистит улицы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

К слову, в акимате объяснили, что образованная жижа на проезжих частях дорог - результат превентивной обработки дорог, в целях недопущения гололеда.

Люди на остановке
Люди на остановке. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Отметим, что по прогнозу РГП "Казгидромет", температура воздуха снизится к вечеру до -16 градусов. Ночью температура воздуха снизится до -23...-25 градусов мороза. Ночью с 13 на 14 декабря ожидается похолодание до -25 и -27 градусов.

Пробки в Алматы
Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, за ночь в Алматы было зарегистрировано 33 ДТП, из которых 4 - с пострадавшими.

Пробки в Алматы
Пробки в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из-за морозов алматинских школьников избавили от необходимости приходить в школу 13 и 14 декабря - ученики с 0 по 9 классы будут учиться дистанционно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050477-vsya-zhizn-prohodit-v-probke-almaty-vstal-v-zatorah-posle-obilnogo-snegopada-foto/

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