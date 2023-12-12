Снегопад в Алматы: в акимате обратились к горожанам с просьбой

В Алматы сегодня выпала почти треть месячной нормы осадков. В связи с непогодой алматинцев просят не выезжать в город на авто и не оставлять машины на обочинах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

По информации пресс-службы акимата Алматы, по состоянию на 12 декабря в городе и горной местности выпало 12 мм осадков, или 22-24 см снега. Это - 28% от месячной нормы.

"В ночной период организовано 17 колонн подметально-уборочных машин по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. С полуночи запланировано очередное сгребание снега колоннами. Производится вывоз снега с магистральных улиц", - говорится в сообщении акимата.

Работа служб по уборке снега в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сейчас с последствиями снегопада на улицах борются 421 единица спецтехники, в том числе 165 пескоразбрасывателей, и 481 дорожный рабочий.

Кроме этого, организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

"В целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб просим жителей города отнестись с пониманием и по возможности ограничить движение по городу, не парковать автотранспорт на обочинах дорог.

При острой необходимости поездки на личном транспорте призываем водителей снизить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования", - обратились к горожанам в акимате.

Пешеходов также просят соблюдать осторожность, переходить улицы в установленных местах, а также оказывать помощь пожилым людям и детям.

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