Снегопад в Алматы: в акимате обратились к горожанам с просьбой
Опубликовано:
В Алматы сегодня выпала почти треть месячной нормы осадков. В связи с непогодой алматинцев просят не выезжать в город на авто и не оставлять машины на обочинах, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
По информации пресс-службы акимата Алматы, по состоянию на 12 декабря в городе и горной местности выпало 12 мм осадков, или 22-24 см снега. Это - 28% от месячной нормы.
"В ночной период организовано 17 колонн подметально-уборочных машин по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. С полуночи запланировано очередное сгребание снега колоннами. Производится вывоз снега с магистральных улиц", - говорится в сообщении акимата.
Сейчас с последствиями снегопада на улицах борются 421 единица спецтехники, в том числе 165 пескоразбрасывателей, и 481 дорожный рабочий.
Кроме этого, организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.
"В целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб просим жителей города отнестись с пониманием и по возможности ограничить движение по городу, не парковать автотранспорт на обочинах дорог.
При острой необходимости поездки на личном транспорте призываем водителей снизить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования", - обратились к горожанам в акимате.
Пешеходов также просят соблюдать осторожность, переходить улицы в установленных местах, а также оказывать помощь пожилым людям и детям.
Сегодня мы сообщали, что в Алматы ожидается снегопад с понижением температуры ночью до -17 градусов.
Алматы весь день очищали после сильного снегопада. Как это было, мы показали тут.
Сегодня мы также писали о том, что обильный снегопад в южной столице привел к заторам на дорогах. Уровень пробок достигал 10 баллов, а карты светились "красными", а то и "бордовыми" улицами.
Алматинцы жаловались на снег в салоне и массовую остановку троллейбусов. Как объяснили в компании "Алматыэлектротранс" прокомментировали появившееся в Сети видео.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050512-snegopad-v-almaty-v-akimate-obratilis-k-gorozhanam-s-prosboy/