Сошли с маршрута: акимат Алматы разъяснил ситуацию с автобусами

В Алматы из-за сильных морозов у некоторых автобусов были обнаружены технические неисправности. Представители городского акимата объяснили ситуацию, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, для бесперебойного функционирования общественного транспорта несмотря на резкий спад температуры воздуха и обильный снегопад 12 декабря в городе был обеспечен выход общественного транспорта на 91%.

Ранее по указанию управления городской мобильности перевозчиками города были проведены необходимые мероприятия по подготовке транспортных средств к зимнему периоду.

"Однако из-за погодных условий при выпуске автобусов были выявлены технические неисправности, в связи с чем часть автобусов была вынуждена сойти с маршрута.

В связи с этим со стороны перевозчиков принимаются необходимые меры по устранению неисправностей. Во всех автопарках организованы дежурства, усилена работа ответственных сотрудников. Для своевременного выхода на линию в ночное время будет производиться прогрев двигателя по несколько раз", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на регулярность рейсов также влияют и образовавшиеся в городе сильные заторы. Коммунальными службами активно ведутся работы по уборке снега и чистке дорог на всей территории города.

При этом, по информации синоптиков, за день выпало 28% месячной нормы осадков.

"На сегодняшний день в городе Алматы имеется 176 регулярных городских и пригородных маршрутов, на которых задействовано 2297 единиц автобусов и троллейбусов. Маршруты обслуживают 23 частных и 1 коммунальный автобусный парк ТОО "Алматыэлектротранс".

В текущем году закуплены 600 газовых автобусов и 100 троллейбусов. Также частными автопарками закупаются дополнительные подвижные единицы. Данные меры позволят существенно обновить действующий автопарк города", – добавили представители акимата.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня в Алматы ожидается до -15 градусов днем и до -25 градусов – ночью.

Вчера же акимат обращался к алматинцам из-за непогоды. Горожан попросили не выезжать в город на авто и не оставлять машины на обочинах. Отмечалось, что обильный снегопад привел сильным заторам на дорогах. Уровень пробок достигал 10 баллов.

Также отметим, что вчера жители Алматы пожаловались на работу городских троллейбусов. В Сети появились видео, на одном из которых можно было увидеть массовую остановку троллейбусов в центре города, а на другом – снег, идущий прямо в салоне.