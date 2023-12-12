Снег в салоне и массовая остановка: работа троллейбусов озадачила алматинцев (видео)

Сегодня в соцсетях появилось несколько видео с алматинскими троллейбусами. Горожане обратили внимание на их массовую остановку в центре города и на снег, идущий в салоне, передает NUR.KZ.

Кадры с троллейбусами в Алматы появились в Instagram-сообществе kris_p_almata.

Так, на одном из видео, снятом в салоне транспорта, видно, как в районе задних сидений идет снег. На некоторых креслах и на ступеньке начали собираться небольшие сугробы. Можно заметить, что снег сыплется из закрытого люка на потолке.

Кроме того, на следующем видео очевидец отмечает, что сразу несколько троллейбусов остановились на проспекте Абая. Пассажирам пришлось покинуть транспорт.

Представители "Алматыэлектротранса" сообщили, что на данном участке в 09:30 пропало напряжение. Из-за этого некоторые троллейбусы не смогли продолжить движение.

В 10:28 подача электричества была восстановлена.

Что же касается снега в салоне, в компании ответили, что у троллейбуса на видео отошла уплотнительная резина.

"Данный троллейбус утром выехал в полной исправности, однако во время движения по маршруту у него отошла уплотнительная резина на крыше люка. При обнаружении водитель заехал в парк для устранения", – говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в Алматы обильный снегопад привел сильным заторам на дорогах. Уровень пробок достигает 10 баллов. Корреспонденты NUR.KZ показали, как выглядят дороги города.

Коммунальные службы круглосуточно обрабатывают дороги противогололедными материалами, а также очищают тротуары, остановки, наземные переходы и другие места общего пользования.

При этом специалисты "Казгидромета" сообщили, что 13 декабря ночью ожидается сильный мороз до 23-25 градусов, а 14 декабря ночью – до 25-27 градусов мороза. Из-за этого 13 и 14 декабря текущего года учащиеся 0, 1-9 классов переходят на дистанционный формат обучения.