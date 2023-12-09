Снегопад в Алматы: акимат обратился к горожанам

Вчера в Алматы начался снегопад – коммунальные службы приступили к круглосуточной работе. Городской акимат в связи с непогодой обратился к жителям, передает NUR.KZ.

Вчера вечером в Алматы начался снегопад, который, по прогнозам синоптиков будет идти сегодня до обеда. Коммунальные службы города своевременно отреагировали на ухудшение погодных условий.

Как рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, в прошлом году метод по превентивной обработке дорог жидкими реагентами до начала снегопада показал высокую эффективность. Данный метод использовался и на этот раз.

Так, в целях предупреждения гололедных явлений 68 пескоразбрасывателями производится посыпка дорог противогололедными материалами. По состоянию на 09:00, использовано 3620 тонн.

Спецмашины, задействованные в уборке снега. Фото: пресс-служба акимата Алматы

К слову, в городе выпало 4 см снега, на Медеу и Шымбулаке – 6 см.

Наряду с этим ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок, надземных переходов.

Силами восьми колонн подметально-уборочной техники ночью было произведено сгребание снега по магистральным улицам в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. Днем в городе запланировано сгребание снега колоннами, после чего будут организованы работы по массовому вывозу снега.

Уборка последствий снегопада. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Всего задействовано 535 единиц спецтехники, к работе приступили 1006 дорожных рабочих.

По информации акимата, для работы зимой подготовлены 818 единиц спецтехники, в готовности – 1430 дорожных рабочих. Заготовлены противогололедные материалы. Организовано круглосуточное дежурство по контролю за уборкой снега.

Кроме того, увеличили количество экипажей патрульной полиции ночью.

Также, по данным акимата, с момента снегопада было зарегистрировано 23 ДТП, в результате которых пострадали три человека.

Акимат в связи с выпадением первого снега призвал автолюбителей уменьшить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.

Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении по тротуарам, осуществлять переход улиц в установленных местах, оказывать помощь пожилым людям и детям.

Добавим, согласно прогнозу синоптиков, температура днем в Алматы сегодня достигнет -2 градусов, а ночью опустится до -7 градусов. Скорость ветра будет равна 1,9 м/с. Ожидается снегопад.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что, собираясь в дорогу в зимнее время, надо тщательно планировать и продумывать все до деталей. Например: