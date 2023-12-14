Морозы до 27 градусов прогнозируют в казахстанских мегаполисах в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 14 декабря - во всех трех мегаполисах обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается погода без осадков. Температура днем поднимется до -10 градусов, а ночью опустится до -26 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют ясную морозную погоду. Днем воздух прогреется до -16 градусов, ночью температура снизится до -27 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно. В дневное время столбики термометров поднимутся до -1 градуса, ночью опустятся до -15 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.