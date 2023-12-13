"Возможны задержки рейсов": авиакомпании обратились к казахстанцам из-за морозов
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Казахстанские авиакомпании обратились к казахстанцам в связи с установившимися погодными условиями в стране и, как следствие, возможной задержкой авиарейсов, передает NUR.KZ.
В связи с непогодой в ряде регионов страны крупные авиакомпании обратились к казахстанцам.
"Авиакомпания сообщает, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки рейсов. Пожалуйста, проверяйте статус рейса на сайте авиакомпании", – говорится в сообщении Air Astana в Instagram.
Аналогичное предупреждение опубликовано и в Instagram-аккаунте SCAT .
"В некоторых городах Казахстана рейсы могут быть задержаны или отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Проверьте статус рейса по СМС или на сайте SCAT.KZ.
Также могут возникнуть задержки рейсов из-за ожидания в очереди на заправку антифриза", –сообщили в авиакомпании.
В случае возникновения вопросов, клиентов SCAT просят обращаться в центр поддержки, работающий круглосуточно – 8 7252 99 88 80.
Ранее мы рассказывали о том, что авиакомпании обязаны предоставить пассажирам, если задержали рейс в Казахстане. Подробнее с информацией можно ознакомиться здесь.
Если же компания не выполнила свои обязанности, то граждане могут обратиться за помощью в ближайший департамент по защите прав потребителей.
Сегодня мы писали о том, что синоптики обещают до -26 градусов в мегаполисах Казахстана.
В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение: морозы наблюдаются по всей республике. В некоторых областях температура упала почти до -40 градусов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050669-vozmozhny-zaderzhki-reysov-aviakompanii-obratilis-k-kazahstantsam-iz-za-morozov/