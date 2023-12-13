"Возможны задержки рейсов": авиакомпании обратились к казахстанцам из-за морозов

Казахстанские авиакомпании обратились к казахстанцам в связи с установившимися погодными условиями в стране и, как следствие, возможной задержкой авиарейсов, передает NUR.KZ.

В связи с непогодой в ряде регионов страны крупные авиакомпании обратились к казахстанцам.

"Авиакомпания сообщает, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки рейсов. Пожалуйста, проверяйте статус рейса на сайте авиакомпании", – говорится в сообщении Air Astana в Instagram.

Аналогичное предупреждение опубликовано и в Instagram-аккаунте SCAT .

"В некоторых городах Казахстана рейсы могут быть задержаны или отменены из-за неблагоприятных погодных условий. Проверьте статус рейса по СМС или на сайте SCAT.KZ.

Также могут возникнуть задержки рейсов из-за ожидания в очереди на заправку антифриза", –сообщили в авиакомпании.

В случае возникновения вопросов, клиентов SCAT просят обращаться в центр поддержки, работающий круглосуточно – 8 7252 99 88 80.

Ранее мы рассказывали о том, что авиакомпании обязаны предоставить пассажирам, если задержали рейс в Казахстане. Подробнее с информацией можно ознакомиться здесь.

Если же компания не выполнила свои обязанности, то граждане могут обратиться за помощью в ближайший департамент по защите прав потребителей.

Сегодня мы писали о том, что синоптики обещают до -26 градусов в мегаполисах Казахстана.

В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение: морозы наблюдаются по всей республике. В некоторых областях температура упала почти до -40 градусов.