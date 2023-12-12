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Алматинских школьников переведут на дистанционку

Опубликовано:

Девочка делает домашнее задание
Уроки. Иллюстративное фото: pexels.com

Алматинских школьников с 0 по 9 классы переведут на дистанционное обучение из-за морозов. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в управлении образования Алматы.

"Согласно предоставленной официальной сводке, "Казгидромет" сообщает, что 13-14 декабря текущего года ожидаются неблагоприятные погодные условия: 13 декабря ночью сильный мороз - 23-25 градусов, и 14 декабря ночью сильный мороз - 25-27 градусов.

В связи с этим 13-14 декабря текущего года учащиеся 0, 1-9 классов переходят на дистанционный формат обучения в соответствии с требованиями и правилами по предоставлению дистанционного обучения", - сообщили в управлении.

Также ранее в ведомстве сообщали о показателях температуры для отмены занятий в определенных классах:

  • -25...-29° и ниже при скорости ветра 2-4 м/с - в 0-4-х классах;
  • -25...-29° и ниже при скорости ветра 5 м/с и более - в 0-9-х классах;
  • -30...-34° и ниже при скорости ветра 2-4 м/с - в 0-9-х классах;
  • -30...-34° и ниже при скорости ветра 5 м/с и более - в 0-11 (12) классах, в колледжах (для 1 и 2 курсов);
  • -35° и ниже при скорости ветра 2 м/с и более - в 0-11 (12) классах, в колледжах (для 1 и 2 курсов).

Напомним, ранее сообщалось, что учащиеся первой смены школ северных городов Казахстана сегодня переходят на дистанционный формат обучения в связи с сильными морозами.

Также сообщалось, что школьников и студентов до конца недели перевели на дистанционку в Кызылординской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050473-almatinskih-shkolnikov-perevedut-na-distantsionku/

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