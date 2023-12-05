"По фотографиям чисто, но вживую был кошмар": девушка рассказала о ночи в хостеле Алматы

Если ввести в поисковике запрос "хостел Алматы", выйдет по меньшей мере 250 предложений на любой вкус и кошелек. Найти свободное койко-место достаточно просто, передает корреспондент NUR.KZ.

К слову, сейчас многие администраторы и владельцы сразу же оговаривают, что хостел находится не в подвале, а также успокаивают тем, что строго соблюдают правила пожарной безопасности. Мы решили узнать цены и условия для проживания в хостелах, а также истории людей, кто имеет опыт проживания там.

Александр Баранов жил в нескольких хостелах в Астане и Алматы. Опыт не всегда был удачным, рассказывает мужчина. В столице владелец хостела не вернул обещанную предоплату, а знакомые Александра нередко нарывались на штрафы за то, что не убирали личные вещи. Но в остальном условия везде примерно одинаковые, говорит Александр.

"Кровать, тумбочка с ключом, кухня, душ на этаже. Сутки в Алматы стоили 5500 тенге, потом подняли до 6 тысяч тенге. В месяц я отдавал около 90 тысяч тенге. Мне нужно было место, где я смогу отдохнуть и поработать.

Поэтому общаги и варианты с подселением не подходили. В гостиницу нужно вернуться в определенное время, что тоже не подходило мне. А хостел - это недорогая гостиница. Эконом-вариант - это было для меня важно", - говорит Александр.

Ценник в хостелах Алматы на порядок выше, чем в столице, отмечает Александр. Но это все равно дешевле, чем аренда квартиры.

"В основном со мной в хостелах жили те, кто работает удаленно, студенты и одиноко проживающие мужчины, которые в разводе или по каким-то причинам не живут с семьей. Много иностранцев. Были из Испании, Нигерии, Того, Румынии, очень много из Индии. Практиковал с ними английский", - вспоминает Александр.

Неприятное впечатление оставили хостелы у Сабины Фейзиевой. Жительница Екатеринбурга приезжала в Алматы в отпуск год назад. С подругой они остановились в недорогом хостеле, где за сутки платили 3 тысячи тенге.

"Приехали на 8 дней. Варианты с квартирой мы даже не рассматривали. Стоило очень дорого. Выбрали хостел: по фотографиям было чисто, но вживую был кошмар. Мы заехали поздно вечером.

Матрасы были прохудившиеся, туалет грязный, на кухне повсюду крошки и грязь, постельное белье в пятнах. Мы переночевали одну ночь и сразу съехали. Нашли другой хостел… цена была выше - 4 тысячи, но условия получше", - рассказывает Сабина.

Вспомнила Сабина и другой случай, когда из-за непогоды ей с семьей пришлось остаться на ночь в хостеле в Караганде.

"Хостел был неплохой: тепло и чисто. Но в душевой бегали мыши. Их было очень много. А когда мы легли спать, слышали, как они бегают по комнате. Хостел был придорожный. В основном там дальнобойщики останавливаются - длительный срок никто не живет. Ночь обошлась в 5 тысяч тенге за человека", - говорит Сабина.

Чаще всего комната в хостеле Алматы - это ряд двухъярусных кроватей, прикроватные тумбы и общий шкаф. Отзывы о хостелах, как правило, противоречивые. Одни хвалят чистоту и порядок, следом другой пользователь заявляет об антисанитарии и тараканах.

В одном из хостелов Алмалинского района предлагают койку в трехместной комнате стоимостью 4 тысячи тенге за сутки. Двухъярусные кровати, общая кухня с холодильником, газплитой и микроволновкой, есть стиральная машинка и Wi-Fi. Общий санузел. Сколько человек проживает одновременно в хостеле, администратор так и не смог сказать. Месяц проживания в 4-местном номере обойдется в 60 тысяч тенге.

Такую же цену предложили и в хостеле в Медеуском районе, рассчитанном на 40 мест. Администратор отметила, что у них проживают, в основном, студенты, подрабатывающие официантами и охранниками.

Много семейных пар, которые живут месяцами. Одна из них копит на первоначальный взнос для ипотеки. Помещение санузла для женщин и мужчин общее, но разделено перегородками и дверьми. В остальном условия такие же: минимальный набор бытовой техники в общей кухне.

В Турксибском районе предлагают койку в 6-местной комнате стоимостью 4 тысячи тенге за сутки, 75 тысяч - за месяц. Женский и мужской блоки полностью изолированы друг от друга, в том числе и санузел.

Предлагают в бесплатное пользование холодильник, микроволновую печь, газплиту, посуду, фен и даже утюжок для волос. Женское отделение практически свободно, заселяются там редко, отметил администратор. А вот в мужской части хостела аншлаг: койки заняты на длительный срок, многие живут там больше года.

Средний ценник в Алматы составляет 4 тысячи тенге за сутки, 60 тысяч - за месяц. Во многом стоимость зависит от количества человек в комнате, свежести ремонта помещения, состояния мебели и техники.

Пожар в хостеле в Алматы

30 ноября утром в Алматы случился пожар в одном из хостелов. В момент ЧП внутри находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. Позже стало известно, что девять из них были казахстанцами, двое - гражданами России, двое - гражданами Узбекистана.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

Глава ДЧС Алматы, прибывший на место ЧП, сообщал, что подвал переоборудовали в хостел незаконно.

В акимате города рассказали, что руководство сгоревшего хостела не заключало меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле.

По факту пожара было зарегистрировано уголовное дело.

На ситуацию отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев: он выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в хостеле в Алматы и сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Также премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что помощь окажут всем пострадавшим и семьям погибших в хостеле в Алматы.

Позже глава МЧС РК высказался о трагедии. По его словам, шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись.

Позднее задержали арендатора хостела.