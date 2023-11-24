Аким Костанайской области рассказал, пробовал ли тушенку из мяса сайгака

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сегодня на брифинге СЦК высказался об отстреле сайгаков в регионе и рассказал, пробовал ли тушенку из сайгачьего мяса, передает корреспондент NUR.KZ

Журналисты поинтересовались у Кумара Аксакалова, поддерживает ли он решение об отстреле сайги в Казахстане.

"Уже решение принято о регулировании популяции сайгаков. Поэтому, конечно, нужно регулировать. Решение принято, правительством работа уже началась", – заявил аким.

Представители СМИ также отметили, что в регионе начали выпускать тушенку из сайгачьего мяса.

"Коль решение о регулировании популяции принято, естественно, надо перерабатывать этот продукт. В Аркалыке началась переработка этого мяса на мясокомбинате "Тургай Ет". Перерабатывают в тушенку и отправляют в разные города", – подтвердил Кумар Аксакалов.

При этом модератор брифинга поинтересовалась, пробовал ли он сам уже эту тушенку.

"Пока еще нет", – коротко ответил глава Костанайской области.

Напомним, что недавно аким ЗКО Нариман Турегалиев также рассказывал, пробовал ли он когда-нибудь мясо сайгаков. По его словам, это было еще в детстве.

Также он отмечал, что мясо убитых в области сайгаков реализуется населению через мясокомбинаты, но оно не пользуется спросом.

"Нет никаких опасений, что другая мясная продукция не будет реализовываться в нашей области. Мы реализовываем чуть более 10 тысяч голов – это в среднем по 10-15 кг, очень маленькое количество", – говорил аким.

Ситуация с численностью сайгаков в Казахстане

В июне прошлого года экс-глава Минэкологии Сериккали Брекешев рассказал, что в Казахстане численность сайгаков восстановлена, в результате чего пришло время регулировать популяцию этих животных, в том числе применять отстрел.

В январе этого года МЭПР опубликовало проект постановления, согласно которому в четырех областях страны разрешат отстреливать сайгаков, однако охотиться на животных можно будет лишь в научных целях.

Позже в министерстве заявили о планах по одомашниванию сайгаков.

В мае же казахстанские фермеры забили тревогу – увеличившаяся вдвое популяция этих животных начала представлять угрозу пастбищам и посевам. В июле в ЗКО попросили ввести режим ЧС из-за их нашествия. А в Акмолинской области сельхозпроизводители заявили, что из-за сайгаков могут остаться без урожая.

В прошлом месяце в Минэкологии сообщили, что регулировать число сайги в Казахстане будут не только отловом, но и отстрелом. А позже стало известно, что отстреливать их начали в Костанайской области.

При этом 6 ноября стало известно о проекте постановления, согласно которому в стране могут разрешить любительскую охоту на это парнокопытное.