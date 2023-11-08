"У граждан и экспертов есть опасения": Токаев высказался о строительстве АЭС в Казахстане

В своем интервью российской газете "Известия" президент Касым-Жомарт Токаев еще раз высказался о строительстве АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте Акорды, в интервью Токаев отметил, что одним из ключевых направлений энергетического сотрудничества Казахстана и России является взаимодействие в сфере мирного атома.

"Есть разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, в Казахстане имеется значительный потенциал для развития атомной энергетики.

Страна занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана, также имеется свое производство компонентов ядерного топлива и доступ к услугам по изотопному обогащению урана. На базе Ульбинского металлургического завода выпускается готовое ядерное топливо для атомных электрических станций Китая.

С другой стороны, у многих граждан и экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского испытательного полигона", - сказал президент.

Он отметил, что Казахстан высоко ценит предложенную российской стороной помощь в строительстве АЭС на территории Казахстана.

"Окончательное решение по этому вопросу будет принято по итогам заявленного референдума. В 2019 году я в своей предвыборной платформе заявил, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов", - напомнил глава Казахстана.

Полное интервью Касым-Жомарта Токаева можно прочитать здесь.