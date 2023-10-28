Повлияет ли смена собственников в АМТ на выплаты родным шахтеров, ответил аким

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев опроверг слухи о том, что якобы смена собственников в "АрселорМиттал Темиртау" отменит все выплаты и компенсации родным шахтеров, передает NUR.KZ.

"Сегодня главой государства проведена встреча с семьями погибших шахтеров. Были даны конкретные поручения об оказании материальной помощи семьям со стороны акимата и со стороны компаний "АрселорМиттал Темиртау". Хочу заверить, что данные поручения будут исполнены. Все предусмотренные коллективным договором обязательства будут выполнены в полном обьеме. Со стороны республиканского бюджета и соцстрахования также будут назначены спецпособия по утере кормильца. Гибель шахтеров это утрата для всех нас и каждый житель области глубоко сопереживает вам. Президент объявил 29 октября днем общенационального траура. Потому что эта трагедия на шахте глубоко затронула сердца и души всех.

Хочу опровергнуть все слухи и домыслы, что смена собственников отменит все выплаты и компенсации родным шахтеров", - сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Между тем, как сообщил министр по ЧС Сырым Шарипханов, для оказания помощи всем родственникам мобилизованы все психологи, медики.

"Для поиска шахтеров привлечены 55 сотрудников профессиональной военизированной спасательной службы: 55 сотрудников, 12 единиц техники. Работы будут проводиться круглосуточно, пока не будут найдены последние шахтеры. Или живыми или их тела. Работа будет проводиться посменно. Для оказания помощи всем родственникам мобилизованы все психологи, медики", - сказал министр по ЧС Сырым Шарипханов..

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский.

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются.

Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область.

Во время встречи с семьями погибших Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших.

"Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься", – заявил ранее президент.

Кроме того, сегодня Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Заслушав доклады членов правительственной комиссии, президент поручил принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты, а также оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших горняков.

В ходе заседания министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Завтра в Казахстане объявлен день траура.