Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Макрон выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Караганде

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон.
Касым-Жомарт Токаев и Эмманюэль Макрон. Фото: t.me/bort_01

Президенты ряда стран выразили соболезнования главе государства Касым-Жомарту Токаеву в связи с ЧП на шахте имени Костенко, передает NUR.KZ.

"За несколько дней до моего официального визита в Казахстан, где я должен был засвидетельствовать свое дружеское расположение к казахскому народу, я с горечью узнал о трагедии, происшедшей в одной из шахт страны. Я выражаю соболезнование родным и близким погибших", – написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице Facebook.

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются.

Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область.

Во время встречи с семьями погибших Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших.

"Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься", – заявил ранее президент.

Завтра в Казахстане объявлен день траура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2042974-makron-vyrazil-soboleznovaniya-iz-za-chp-na-shahte-v-karagande/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.