Макрон выразил соболезнования из-за ЧП на шахте в Караганде

Президенты ряда стран выразили соболезнования главе государства Касым-Жомарту Токаеву в связи с ЧП на шахте имени Костенко, передает NUR.KZ.

"За несколько дней до моего официального визита в Казахстан, где я должен был засвидетельствовать свое дружеское расположение к казахскому народу, я с горечью узнал о трагедии, происшедшей в одной из шахт страны. Я выражаю соболезнование родным и близким погибших", – написал президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице Facebook.

ЧП на шахте имени Костенко в Караганде

Сегодня ночью на шахте имени Костенко, принадлежащей АМТ, произошел взрыв. По последним данным, обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются.

Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область.

Во время встречи с семьями погибших Касым-Жомарт Токаев заявил, что сейчас первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших.

"Если понадобится, создадим специальный фонд, я буду сам этим заниматься", – заявил ранее президент.

Завтра в Казахстане объявлен день траура.