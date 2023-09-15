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"Хоть бы зарплаты повыше были": жители Уральска возмущены поднятием тарифа на воду (видео)

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Вода льется из крана
Раковина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Уральске повысили тариф на воду сразу на 50%. Жителей города возмутило поднятие цен, но в "Батыс Су Арнасы" намерены добиться еще большего повышения цен, передает телеканал "Астана".

Как рассказала журналистам пенсионерка Любовь Афанасьевна, она со страхом ожидает новых квитанций за комуслуги и уже прикидывает, на каких продуктах в следующем месяце ей придется экономить. Повышение тарифа на воду сильно ударит по карману, уверена женщина.

"Вода была нормально, меня это устраивало. А вода подорожала сейчас, и мне накладно опять. Пенсия 90 тысяч тенге у меня, не хватает. Газ не провожу, потому что это накладно для меня, живу одна", рассказала жительница Уральска.

Директор предприятия "Батыс Су Арнасы" призывает население не паниковать и называет изменение тарифа на воду "умеренным". Цены на эту услугу не повышали целых восемь лет, поэтому ситуация на объекте сложилась плачевная - износ сетей составляет 70%. Зарплата для сотрудников была одной из низких в регионе.

"Мы зарплаты подняли на 15%. Это вот с нового года, мы подали заявку. Сейчас вот плюс подорожала электроэнергия, и подорожала значительно. Введены новые правила госзакупок электроэнергии, сейчас единый поставщик по всей республике. Все это привело к тому, что электроэнергия подорожала. А это одна из основных статей затрат", заявил директор ТОО "Батыс Су Арнасы" Ануар Аркенов.

По данным телеканала, изначально компания просила увеличить тариф на 200%. Но антимонопольщики рассмотрели заявку и утвердили лишь 50%.

"Средний тариф на услуги водоснабжения составит 135 тенге 25 тиынов. На услуги водоотведения 168 тенге 61 тиын. В данных тарифах мы учли повышение зарплаты производственного персонала. На сегодняшний день в этой отрасли отмечается отток профессионалов", пояснила руководитель ДКРЕМ Миннацэкономики по ЗКО Гульжаз Казбекова.

Люди же новому тарифу не рады. Они уверены, следом за водой подорожают и продукты питания.

"Для нас, пенсионеров, новость о том, что подняли тарифы на воду, стала шоком. Пенсии не поднимали, цены растут на продукты постоянно, каждый месяц увеличиваются, и тут - поднятие цен", "Если увеличиваются тарифы, хотя бы пенсии и зарплаты повыше были бы", поделились своим мнением горожане.

Между тем, с нового года монополист вновь собирается подавать заявку на повышение тарифов. В этот раз, по словам руководителя компании, средства нужны для ремонта водопроводных и канализационных сетей.

Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане

Напомним, в конце июня сообщалось, что в Астане могут повысить тарифы на тепло более чем в два раза. Об этом попросили представители столичных теплосетей из-за необходимости средств на ремонт тепловых коммуникаций.

Кроме того, об увеличении тарифа на услуги теплоснабжения с 1 июля предупредили и алматинцев.

При этом в конце прошлого года глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров анонсировал повышение тарифов на комуслуги в 2023 году.

Он отметил, что в разных регионах рост будет разным: в каких-то городах увеличится на 10%, в каких-то – на 25%. Наибольший рост тарифов, по его словам, ожидается в Экибастузе и Риддере, так как там зафиксирован наиболее сильный износ системы.

А в конце мая вице-министр энергетики Нурмаганбетов сообщал, что в ведомство поступает много заявок от монополистов в части повышения тарифов. Свои заявки они объясняют необходимостью повышения зарплат и ростом цен на уголь и газ.

Позже министр энергетики Алмасадам Саткалиев пояснил, что цены на тарифы будут повышаться в соответствии с уровнем инфляции, установленной правительством, и в соответствии с инвестиционными программами энергообъектов, утвержденных соответствующими госорганами.

Ранее мы рассказывали, где и на какие именно услуги ожидается повышение тарифов в Казахстане.

Также мы писали о казахстанцах, которых повышение тарифов на комуслуги не коснется. По словам Куантырова, граждане, чьи траты на коммунальные услуги превышают 10% от их зарплаты, могут получить денежную компенсацию от акимата.

Как получить компенсацию в связи с повышением тарифов, мы писали тут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2036682-hot-by-zarplaty-povyshe-byli-zhiteli-uralska-vozmuscheny-podnyatiem-tarifa-na-vodu-video/

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