На сколько могут вырасти тарифы на свет и тепло, рассказали в Минэнерго

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Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в СЦК рассказал, на сколько в Казахстане собираются повысить тарифы на свет и тепло уже с 1 июня, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Нурмаганбетов сообщил, что поступает много заявок от монополистов в части повышения тарифов.

Свои заявки они, по словам вице-министра, объясняют необходимостью повышения зарплат и ростом цен на уголь и газ.

"Это требование времени, тарифы будут повышены, в среднем, вырастут на 24% с 1 июня. Позже предоставим информацию о том, на сколько, в каком регионе будет рост тарифов", – заверил он.

Ранее министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что тарифы в стране будут повышаться в соответствии с уровнем инфляции, установленной правительством, и с инвестиционными программами энергообъектов, утвержденных соответствующими госорганами.

"С учетом, того что тепло убыточное, я думаю, что минимум на 25% тарифы вырастут. А максимум – в зависимости от объема инвестиций, который также будет регулироваться правительством. Но, опять же, рост не сразу будет происходить", – ответил он.

Кроме того, по словам Саткалиева, тарифы на электроэнергию будут зависеть от объема инвестиций.

Напомним, в конце декабря министр нацэкономики Алибек Куантыров, комментируя вопрос, на сколько могут увеличиться тарифы на комуслуги в стране, ответил, что соответствующие изменения произойдут во второй половине 2023 года.

В конце января министр рассказал, что наибольший рост тарифов, по его словам, ожидается в Экибастузе и Риддере, так как в этих городах зафиксирован наиболее сильный износ системы.

"Мы хотим сделать это очень плавно, чтобы, к примеру, на тепло это (повышение тарифа - прим. ред.) было либо с 1 марта, либо с 1 апреля. Чтобы тот человек, который получил условно за март в апреле… - в марте температура будет выше (чем в зимние месяцы - прим. ред.), соответственно, использование тепла будет меньше - чтобы они испытали на себе только один месяц, условно, за март, или за полмесяца, и потом они дальше испытали только на следующий зимний период. Первый чек появится в ноябре - за октябрь, условно", – сказал тогда Куантыров.

В марте некоторые астанчане пожаловались на то, что им выставили завышенные счета за декабрь: у кого-то сумма вышла больше привычной в два раза, а у кого-то – в десятки.

Позже глава МНЭ сообщил, что рост тарифа казахстанцам следует ожидать летом. При этом, по его словам, увеличение будет происходит плавно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2022669-na-skolko-mogut-vyrasti-tarify-na-svet-i-teplo-rasskazali-v-minenergo/