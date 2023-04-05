На сколько могут подорожать комуслуги в Казахстане, рассказали в Минэнерго

Батарея. Иллюстративное фото: Yaroslav Litun / Getty Images

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса рассказал, на сколько могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев на презентации проекта закона "О теплоснабжении" в мажилисе сообщил, что тарифы будут повышаться, но повышаться в соответствии с уровнем инфляции, установленной правительством и в соответствии с инвестиционными программами энергообъектов, утвержденных соответствующими госорганами.

"С учетом, того что тепло убыточное, я думаю, что минимум на 25% тарифы вырастут. А максимум – в зависимости от объема инвестиций, который также будет регулироваться правительством. Но, опять же, рост не сразу будет происходить", – ответил он.

Тарифы на электроэнергию, по его словам, также будут зависеть от объема инвестиций.

"Инвестиции будут масштабные. Населению нужно понимать: или будет электроэнергия дороже немного, но она будет, или мы где-нибудь получим второй Экибастуз. Все тарифы – они расчетные. Чтобы эти инвестиции осуществить, требуются масштабные вливания средств в базовую инфраструктуру.

Вопрос о необходимости повышения тарифа минимум в два раза поднимали мы пять лет назад, чтобы обеспечить рост. Но тогда по многим причинам этого не было сделано, и, соответственно, инвестиции не были сделаны – как итог, вырос износ с 58% до 66% за это время. Это большой объем.

Если говорить условно: в пределах трех-четырех лет, но не менее чем на 15% в год, тариф должен расти", – заявил министр.

Напомним, вчера стало известно, что в Казахстане планируют ввести дифференцированный тариф на газ для крупных предприятий и населения.

Ожидается, что такие меры позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа.

В конце марта на необходимость введения дифференцированных тарифов указывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, ранее мы сообщали о том, что втором квартале 2022 года в ряде регионов страны снизились тарифы на воду, отопление, электроэнергию, газ и канализацию.

На тот момент:

водоснабжение подешевело на 0,7%;

горячая вода – на 1,7%;

водоотведение – на 0,8%;

газоснабжение – на 1,4%;

отопление – на 0,4%;

электроэнергия осталась на прежнем уровне.

Тем не менее в декабре прошлого года аналитики указали на то, что коммунальные услуги могут стремительно подорожать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015618-na-skolko-mogut-podorozhat-komuslugi-v-kazahstane-rasskazali-v-minenergo/