На сколько могут подорожать комуслуги в Казахстане, рассказали в Минэнерго
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Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах мажилиса рассказал, на сколько могут вырасти тарифы на коммунальные услуги в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Алмасадам Саткалиев на презентации проекта закона "О теплоснабжении" в мажилисе сообщил, что тарифы будут повышаться, но повышаться в соответствии с уровнем инфляции, установленной правительством и в соответствии с инвестиционными программами энергообъектов, утвержденных соответствующими госорганами.
"С учетом, того что тепло убыточное, я думаю, что минимум на 25% тарифы вырастут. А максимум – в зависимости от объема инвестиций, который также будет регулироваться правительством. Но, опять же, рост не сразу будет происходить", – ответил он.
Тарифы на электроэнергию, по его словам, также будут зависеть от объема инвестиций.
"Инвестиции будут масштабные. Населению нужно понимать: или будет электроэнергия дороже немного, но она будет, или мы где-нибудь получим второй Экибастуз. Все тарифы – они расчетные. Чтобы эти инвестиции осуществить, требуются масштабные вливания средств в базовую инфраструктуру.
Вопрос о необходимости повышения тарифа минимум в два раза поднимали мы пять лет назад, чтобы обеспечить рост. Но тогда по многим причинам этого не было сделано, и, соответственно, инвестиции не были сделаны – как итог, вырос износ с 58% до 66% за это время. Это большой объем.
Если говорить условно: в пределах трех-четырех лет, но не менее чем на 15% в год, тариф должен расти", – заявил министр.
Напомним, вчера стало известно, что в Казахстане планируют ввести дифференцированный тариф на газ для крупных предприятий и населения.
Ожидается, что такие меры позволят повысить культуру экономного использования газа, снизить дефицит объема внутреннего потребления и установить социально-справедливую стоимость газа.
В конце марта на необходимость введения дифференцированных тарифов указывал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, ранее мы сообщали о том, что втором квартале 2022 года в ряде регионов страны снизились тарифы на воду, отопление, электроэнергию, газ и канализацию.
На тот момент:
- водоснабжение подешевело на 0,7%;
- горячая вода – на 1,7%;
- водоотведение – на 0,8%;
- газоснабжение – на 1,4%;
- отопление – на 0,4%;
- электроэнергия осталась на прежнем уровне.
Тем не менее в декабре прошлого года аналитики указали на то, что коммунальные услуги могут стремительно подорожать.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2015618-na-skolko-mogut-podorozhat-komuslugi-v-kazahstane-rasskazali-v-minenergo/