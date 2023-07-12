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"Разницу вернет акимат": кого не коснется повышение тарифов на коммуналку в Казахстане

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Банкноты и монеты
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня в кулуарах правительства представители МИИР и МНЭ разъяснили, кого в Казахстане не коснется повышение тарифов на комуслуги и как получить за них компенсацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Миннацэкономики Алибек Куантыров сообщил, что казахстанцы, чьи траты на коммунальные услуги превышают 10% от их зарплаты, могут получить денежную компенсацию от акимата.

Подробнее о том, кого не коснется повышение тарифов на коммуналку, и какие документы нужно подать для компенсации, разъяснили в МИИР.

"Повышение тарифов на коммунальные услуги не коснется малообеспеченных граждан. На сегодняшний день предусмотрена госуслуга – назначение жилищной помощи на покрытие затрат на комуслуги для малообеспеченных граждан.

Что это такое: у человека есть расходы на комуслуги и есть его официальные доходы – если расходы на комуслуги превышают 10% от доходной части, то гражданин имеет право претендовать на жилищную помощь. Что такое жилищная помощь – это оплата за коммунальные услуги, это вода, тепло электричество, и в том числе оплату ОСИ или КСК.

Образно я вам скажу: человек получает 200 тысяч тенге зарплату, и при этом расходы на коммунальные услуги составляют 25 тысяч тенге, то есть 10% от его доходной части – это 20 тысяч тенге. Соответственно, все, что выше 20 тысяч тенге, покрывается акиматом. Это и есть жилищная помощь", – пояснил глава управления МИИР Султангали Жалкул.

Подать на жилищную помощь могут граждане, имеющие собственное единственное жилье, а также те, кто проживает в арендных квартирах от государства.

Находиться в списке уязвимых слоев населения не обязательно, главный критерий – превышает ли расход на коммунальные услуги 10% от официальной зарплаты.

"Эта госуслуга предоставляется в течение 8 дней, в акимат нужно предоставить документы о собственности, документы о доходах и расходах, о расходах – это квитанции.

Услуга оказывается за квартал – за 3 месяца. В среднем компенсация по республике за квартал составляет 20 тысяч тенге", – добавил представитель МИИР.

Рост тарифов на комуслуги в Казахстане

Напомним, в конце прошлого года глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров анонсировал повышение тарифов на комуслуги в 2023 году.

В апреле министр энергетики Алмасадам Саткалиев также говорил о повышении тарифов на коммунальные услуги. По его словам, тарифы будут повышаться, но повышаться в соответствии с уровнем инфляции, установленной правительством и в соответствии с инвестиционными программами энергообъектов, утвержденных соответствующими госорганами.

В конце мая вице-министр энергетики Нурмаганбетов сообщал, что в ведомство поступает много заявок от монополистов в части повышения тарифов. Свои заявки они объясняют необходимостью повышения зарплат и ростом цен на уголь и газ.

А в конце июня сообщалось, что в Астане могут повысить тарифы на тепло более чем в два раза. Об этом попросили представители столичных теплосетей из-за необходимости средств на ремонт тепловых коммуникаций.

Об увеличении тарифа на услуги теплоснабжения с 1 июля предупредили и алматинцев.

Также ранее мы рассказывали, где и на какие именно услуги ожидается повышение тарифов в Казахстане.

Сегодня премьер-министр Алихан Смаилов заявил о росте тарифов на комуслуги для казахстанцев на 10-30%. Он назвал это умеренным повышением. По словам главы кабмина, без роста тарифов невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2028348-raznitsu-vernet-akimat-kogo-ne-kosnetsya-povyshenie-tarifov-na-kommunalku-v-kazahstane/

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