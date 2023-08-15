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Как получить компенсацию за подорожание коммунальных услуг в Алматы

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Деньги лежат на квитанции
Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Из-за повышения тарифов на комуслуги некоторые казахстанцы могут столкнуться с финансовыми трудностями. Но, как сообщают в акимате Алматы, социально уязвимые категории могут получить компенсацию.

С 1 июля 2023 года казахстанцы столкнулись с повышением тарифов на коммунальные услуги. Подорожание было необходимым, потому что в стране наблюдается высокий износ коммунальной инфраструктуры.

Однако вместе с этим под удар попадают некоторые казахстанские семьи, которым стало сложнее платить по счетам. Особенно это касается граждан из социально уязвимых слоев населения (СУСН) – только в одном Алматы к данной категории относится более 315 тыс. жителей.

В связи с повышением тарифов было принято решение о назначении им компенсации. Маслихат Алматы уже утвердил правила оказания такой финансовой помощи.

Выплачиваться компенсация в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги будет по заявлению с 1 июля по 31 декабря текущего года, ежемесячно в размере равном 0,5 месячного расчетного показателя (МРП), или 1 725 тенге в 2023 году.

Эта сумма будет покрывать повышение тарифов по 12 услугам, включая водоснабжение, водоотведение, газ, отопление и другие комуслуги.

Как получить компенсацию

Получить компенсацию в связи с повышением тарифов могут не все, а лишь жители Алматы из социально уязвимых слоев населения. Для оформления выплаты им необходимо обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ либо в Дом социальных услуг.

Куда нужно обращаться за назначением компенсации по комуслугам.
Адреса пунктов приемов заявлений. Источник: акимат города Алматы

Стоит отметить, что граждане с инвалидностью могут подать заявку онлайн – через портал "Электронного правительства". Как это сделать:

  • зайти на портал "Электронного правительства" при помощи электронной цифровой подписи (ЭЦП);
  • выбрать раздел "Социальное обеспечение";
  • перейти во вкладку "Помощь семьям";
  • выбрать услугу "Назначение социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местного представительного органа";
  • подать заявление, заполнив электронную форму;
  • подписать заявление при помощи ЭЦП.

После подачи заявления будет проведена его проверка комиссией районного акимата, которая займет не более пяти дней. В случае положительного решения заявитель получит компенсацию на свой банковский счет.

Компенсация будет назначаться по заявлению.
Алгоритм обращения за компенсацией. Источник: акимат города Алматы

Таким образом, акимат города Алматы планирует снизить финансовую нагрузку на граждан из социально уязвимых слоев населения.

Напомним, повышение тарифов произошло в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции". Поставщикам было разрешено увеличить тарифы на коммунальные услуги, однако взамен они обязуются улучшить инфраструктуру, снизить степень ее износа и повысить зарплаты работникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2032549-kak-poluchit-kompensatsiyu-za-podorozhanie-komuslug-v-almaty/

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