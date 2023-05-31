Где ожидается повышение тарифов на комуслуги в Казахстане

Лампочка. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане ожидается рост цен на коммунальные услуги. О том, где планируется повышать тарифы и на что, рассказали в Комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ) МНЭ РК.

Сильная изношенность оборудования – серьезная проблема как для поставщиков коммунальных услуг, так и для конечных потребителей. В Казахстане насчитываются десятки компаний, у которых фиксируется высокий уровень износа, и это касается не только теплоэлектростанций (ТЭЦ), но и компаний, специализирующихся на предоставлении других комуслуг.

Чтобы решить эту проблему, в Казахстане собираются разрешить поставщикам повысить тарифы на свои услуги. Как сообщают в КРЕМ МНЭ РК, на данный момент почти все компании, у которых наблюдается высокий уровень износа оборудования, уже подали заявки на повышение тарифов.

По состоянию на 30 мая на рассмотрении территориальных департаментов комитета находилась 71 заявка субъектов естественных монополий с высоким уровнем износа на участие в программе "Тариф в обмен на инвестиции".

Где планируется повышать тарифы:

теплоснабжение – 21 заявка из 10 регионов: Алматы, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская и Абайская области. Две заявки из Павлодарской и Жетысуской областей находятся на стадии ожидания;

– заявка из регионов: Алматы, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская и Абайская области. Две заявки из Павлодарской и Жетысуской областей находятся на стадии ожидания; электроснабжение – 16 заявок из от 13 регионов: Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская Жетысуская области, Алматы и Алматинская область, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Абайская и Восточно-Казахстанская области;

– заявок из от регионов: Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская Жетысуская области, Алматы и Алматинская область, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Абайская и Восточно-Казахстанская области; водоснабжение – 13 заявок от 8 регионов: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Абайская и Улытауская области. 1 заявка от Алматинской области находится на стадии ожидания;

– заявок от регионов: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Абайская и Улытауская области. 1 заявка от Алматинской области находится на стадии ожидания; водоотведение – 21 заявка от 11 регионов: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Мангистауская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Абайская области и Шымкент. 2 заявки от Туркестанской и Алматинской областей на стадии ожидания.

При этом в ведомстве отмечают, что необоснованного роста тарифов допущено не будет. Перед их изменением проводятся публичные слушания, а также учитывается социально-экономическая ситуация каждого региона. Новые тарифы будут складываться не только за счет средств потребителей, но и за счет госбюджета и средств самих монополистов.

Напомним, ранее стало известно, что тарифы на свет и тепло вырастут в среднем на 24% уже с 1 июня. Однако сильнее всего "коммуналка" может подорожать в Экибастузе и Риддере, где зафиксирован самый сильный износ оборудования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2022731-gde-ozhidaetsya-povyshenie-tarifov-na-komuslugi-v-kazahstane/