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Тариф на тепло, воду и канализацию повысят с 1 июля в Алматы

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Мужчина трогает батарею
Батарея. Иллюстративное фото: Yaroslav Litun / Getty Images

Алматинцев предупредили об изменении тарифа на услуги теплоснабжения - их увеличат с 1 июля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "АлТС".

Согласно приказу департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК (ДКРЕМ) по Алматы, тариф на услуги теплоснабжения будет увеличен с 1 июля 2023 года.

Рост стоимости услуг теплоснабжения:

  • для населения составляет 20% – с 5 839,23 до 7 007,08 тенге/Гкал,
  • для бизнеса 30% – с 12 870,44 до 16 731,57 тенге/Гкал.

Основная нагрузка ляжет на бюджетные организации, ставка увеличится на 36% – с 25 698,42 до 34 971,84 тенге/Гкал.

"Реализация государственной политики "Тарифы в обмен на инвестиции" позволит направить вырученные средства на проведение ремонтных работ на теплосетях. Дополнительное финансирование поспособствует снижению аварийности и повысит качество оказываемых коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

По состоянию на 2023 год износ теплосетей составляет 59,2%, отметили в компании.

В 2023-2026 годах планируется обновление 116 км коммуникаций, что позволит снизить износ более чем на 8%.

Отметим, что ранее повысить тариф на теплоэнергию попросили столичные теплосети. Такую просьбу они объясняют необходимостью средств на ремонт теплосетей.

Также пресс-служба ГКП "Алматы Су" сообщила о повышении тарифов на холодную воду и канализацию.

В Алматы с 1 июля начнут действовать новые уровни тарифов на воду - 55,2 тенге за и на канализацию – 32,74 тенге за 1м3.

По информации компании, последний раз в Алматы тариф на воду повышался в 2014 году – до 55 тенге за один кубометр.

С тех пор, за 9 лет прошедших лет он только снижался и на сегодня составляет менее 48 тенге за 1000 литров.

"Ввиду того, что износ водопроводных сетей по городу Алматы составляет 54,4%, возникает необходимость поэтапной замены 2033 км трубопровода из 3607 км. Износ канализационных сетей составляет 57,4 %, поэтому в реконструкции нуждаются 1017 км", - говорится в сообщении.

Изменение тарифа на воду и услуги канализации на 15% повысит сумму ежемесячных коммунальных платежей для одной квартиры – в среднем на менее чем 150 тенге, подчеркнули в компании.

"Что касается юридических лиц - для них повышение тарифов на услуги водоснабжения составит 69,2%, а на канализацию - 89.4%. Важно учесть, что холодная вода и канализация занимает небольшую долю в производственных затратах предприятий. В этой связи, уровень новых тарифов на водоснабжение и водоотведение для юридических лиц не окажет существенного влияния на конечную стоимость товаров и услуг", - сообщили в "Алматы Су".

Напомним, ранее глава Миннацэкономики Алибек Куантыров в конце прошлого года анонсировал повышение тарифов на комуслуги в 2023 году.

В январе он сообщил, что в регионах рост будет разным: в каких-то городах увеличится на 10%, в каких-то – на 25%. Наибольший рост тарифов ожидается в Экибастузе и Риддере, так как в них зафиксирован наиболее сильный износ системы, сказал Куантыров.

В конце мая в Минэнерго сообщили, что поступает много заявок от монополистов в части повышения тарифов. Заявки объясняются необходимостью повышения зарплат и ростом цен на уголь и газ.

До этого глава ведомства Алмасадам Саткалиев рассказал, что тарифы будут повышаться, но в соответствии с уровнем инфляции, установленной правительством, и в соответствии с инвестиционными программами энергообъектов, утвержденных госорганами.

Недавно мы подробно рассказывали, где ожидается повышение тарифов на комуслуги в Казахстане и на что.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026534-tarify-na-uslugi-teplosnabzheniya-izmenyatsya-s-1-iyulya-v-almaty/

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