"Другого выхода нет": глава МНЭ анонсировал повышение тарифов на комуслуги

Радиатор отопления. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Министерства национальной экономики в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, насколько могут повысить тарифы на коммунальные услуги в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, на сколько процентов могут увеличиться тарифы на коммунальные услуги в стране.

Алибек Куантыров в ответ заявил, что вопрос повышения тарифов будет обсуждаться с общественностью.

"Да, расчеты были проведены. Соответствующие изменения произойдут во второй половине следующего года.

Причина в том, что субъектам, находящимся в государственной собственности, необходимо модернизировать сети. Износ должен быть снижен. По нашим расчетам, мы сократим уровень износа сетей примерно на 15-20% по этой программе", – отметил он.

При этом министр заявил, что будут повышены и тарифы.

"Да, тарифы повысятся. Другого выхода нет", – отметил министр.

Министр также добавил, что самые сложные объекты будут тщательно изучены и, исходя из этого, будет рассмотрен вопрос о повышении тарифа.

"Например, в Экибастузе субъект предложил увеличить тариф в 2,5 раза. Конечно, это невозможно. В общем, будем обсуждать вопрос повышения тарифов", – резюмировал он.

Ранее аналитики заявили, что стоимость коммунальных услуг зависит от множества факторов. Пока их сильного удорожания в Казахстане не было, однако в скором времени все может измениться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003076-drugogo-vyhoda-net-glava-mne-anonsiroval-povyshenie-tarifov-na-komuslugi/