Повысить тарифы на тепло более чем в два раза планируют в Астане

Трубопровод. Иллюстративное фото: Maksim Safaniuk / EyeEm / Getty Images

Столичные теплосети попросили увеличить тариф на свои услуги. Такую просьбу они объясняют необходимостью средств на ремонт теплосетей, передает телеканал "Хабар 24".

В своей заявке "Астана – Теплотранзит" предлагает со следующего месяца увеличить тариф на транспортировку тепла на 103% – то есть более, чем в два раза.

Как отметил телеканал, астанчане платят за гигакалорию чуть больше 1200 тенге. Такая цена была утверждена три года назад.

Тепловики попросили увеличить планку как минимум в два раза, объясняя это необходимостью средств на ремонт сетей. Согласно расчетам, как сообщает телеканал, нужно не менее 2 млрд тенге.

"Мы увеличиваем как количество мероприятий – то есть дополнительно добавляем три новых мероприятия – так и увеличиваем протяженность самих теплотрасс на 516 метров. На сегодняшний день средняя зарплата наших работников 293 тысячи тенге.

Мы предполагаем увеличение до среднеотраслевой, по данным статистики, до 400 тысяч тенге. Это позволяет нам решать многие проблемы, стоящие перед нами. В частности, высокую текучесть кадров, отсутствие квалифицированного персонала", – рассказал заместитель председателя правления АО "Астана – Теплотранзит" Канат Мукин.

Как считает международный эксперт по тарифам Асхат Жапсарбай их требования небезосновательны, учитывая аварии на ряде казахстанских ТЭЦ.

"Если мы понимаем, что неизбежно повышение тарифов, то необходимо рассматривать такие варианты, как развитие системы дифференцированных тарифов. Если мы понимаем, что у нас есть социально уязвимые слои населения, для них, конечно, тарифы не должны расти", – цитирует эксперта телеканал.

В заявку на новый тариф монополист, как сообщается, внес и платежи по льготному займу в 53 млрд тенге.

По информации телеканала, в этом году по кредитной программе "Нурлы жол" предприятие должно было выплатить около полутора миллиарда тенге. При этом сообщается, что условия займа удалось изменить, а сроки погашения отодвинуть.

"Повышение связано с дополнительными инвестициями для ремонта и реконструкции тепловых сетей, увеличением заработной платы для среднестатистического уровня в отрасли, увеличение расходов с содержанием сетей, переданных на баланс местными исполнительными органами.

На сегодня можно уверенно сказать, что рост тарифов на услуги по передаче и распределению тепловой энергии не превысит 20%", – сказал руководитель ДРЕМ по Астане Канат Кулназаров.

Напомним, глава Миннацэкономики Алибек Куантыров в конце прошлого года анонсировал повышение тарифов на комуслуги в 2023 году.

В январе он сообщил, что в регионах рост будет разным: в каких-то городах увеличится на 10%, в каких-то – на 25%. Наибольший рост тарифов ожидается в Экибастузе и Риддере, так как в них зафиксирован наиболее сильный износ системы, сказал Куантыров.

В конце мая в Минэнерго сообщили, что поступает много заявок от монополистов в части повышения тарифов. Заявки объясняются необходимостью повышения зарплат и ростом цен на уголь и газ.

До этого глава ведомства Алмасадам Саткалиев рассказал, что тарифы будут повышаться, но в соответствии с уровнем инфляции, установленной правительством, и в соответствии с инвестиционными программами энергообъектов, утвержденных госорганами.

Недавно мы подробно рассказывали, где ожидается повышение тарифов на комуслуги в Казахстане и на что.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2026346-povysit-tarify-na-teplo-bolee-chem-v-dva-raza-planiruyut-v-astane/