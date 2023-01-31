В каких городах комуслуги подорожают сильнее всего, рассказали в Миннацэкономики

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Министр нацэкономики Алибек Куантыров в кулуарах правительства рассказал, в каких городах тарифы на коммунальные услуги повысятся сильнее всего и когда это произойдет, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МНЭ подтвердил, что казахстанцев в этом году ждет повышение тарифов на комуслуги.

При этом он добавил, что это будет зависеть от конкретного субъекта монополии, конкретной организации, а также от уровня износа сетей. В разных регионах рост будет разным: в каких-то городах на 10%, в каких-то - на 25%.

"Экибастузская ТЭЦ уже подавала заявку - они просят повысить тариф на 107%. Мы на это пойти не можем. Ясно сказали. Скорее всего, повышение будет раза в 4 меньше. Во-первых, Экибастузская ТЭЦ - там сам владелец должен нести ответственность. Часть возьмет на себя бюджет, часть - жители, потому что здесь должен быть справедливый подход и плавный рост", – пояснил Куантыров.

Наибольший рост тарифов, по его словам, ожидается в Экибастузе и Риддере, так как в этих городах зафиксирован наиболее сильный износ системы.

"Мы хотим сделать это очень плавно, чтобы, к примеру, на тепло это (повышение тарифа - прим. ред.) было либо с 1 марта, либо с 1 апреля. Чтобы тот человек, который получил условно за март в апреле… - в марте температура будет выше (чем в зимние месяцы - прим. ред.), соответственно, использование тепла будет меньше - чтобы они испытали на себе только один месяц, условно, за март, или за полмесяца, и потом они дальше испытали только на следующий зимний период. Первый чек появится в ноябре - за октябрь, условно", – резюмировал Алибек Куантыров.

В конце прошлого года аналитики объясняли, что стоимость коммунальных услуг зависит от множества факторов. Пока их сильного удорожания в Казахстане не было, однако в скором времени все может измениться.

Позже Куантыров анонсировал рост тарифов на комуслуги, однако заверил, что вопрос повышения тарифов будет обсуждаться с общественностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007419-v-kakih-gorodah-komuslugi-podorozhayut-silnee-vsego-obyasnil-kuantyrov/