Почти все нефтяные предприятия Мангистау остались без электричества после аварии на МАЭК

Нефтяная вышка. Иллюстративное фото: crstrbrt / Getty Images

Первый замакима Мангистауской области Жумабай Карагаев заявил, что подача электричества практически на все нефтяные предприятия региона находится под ограничением после аварии, пишет "Лада".

Это произошло из-за аварии на энергокомбинате. По словам замакима, электричество подается только нефтяным месторождениям компании АО "Озенмунайгаз" в объеме 10 мВт.

"Ожидаем, что ремонтные работы закончатся к концу этой недели и подача "веером" для населения прекратится, тогда предприятия нефтяного сектора будут получать должным образом электроэнергию", - заявил Карагаев.

Он также добавил, что нефтяные предприятия области стараются подключать лишь по ночам.

"У нас дневного максимума не хватает, а ночью мы нефтяные компании подключаем. Вчера в связи с тем, что потребление от населения и бизнеса ночью снизилось, мы вчера 70 мВт нефтяникам распределили. Весь нефтяной сектор у нас потребляет порядка 170 мВт", - пояснил замакима.

Председатель правления АО "Мангистауская региональная электросетевая компания" Касымхан Сыздыков прокомментировал сложившуюся в регионе ситуацию. По его словам, не у всех предприятий есть резервные источники электроэнергии. Он также добавил, что даже имеющиеся генераторы не всегда способны обеспечить 100-процентную работу.

Также отметим, сегодня власти региона заявили о том, что "веерные" отключения электроэнергии в населенных пунктах области будут производиться согласно графику. Предупреждать население обещают за сутки до предполагаемого отключения.

На заседании оперативного штаба был поднят вопрос о введении в Мангистауской области режима чрезвычайной ситуации. Однако было решено не вводить режим ЧС в связи со сложившейся ситуацией.

Напомним, что на Мангистауском атомном энергетическом комбинате произошли аварии. Специалисты подчеркивали, что до завершения аварийно-восстановительных работ на блоке 3 ТЭС МАЭК для предотвращения перегруза сети потребуется ежедневное ограничение промышленных потребителей Мангистауского энергоузла.

За день до этого в 10 микрорайонах Актау аварийно отключилось электричество, из-за этого несколько человек застряли на аттракционе в жару. В МАЭК прокомментировали произошедшее – там сообщили, что при синхронизации автотрансформатора АТ-2 отключился энергоблок №3.

Подачу электроэнергии в ряд населенных пунктов ограничили в Мангистау

По данным местных СМИ, 13 августа в связи с нахождением в аварийном ремонте энергоблока №3 и вынужденной остановкой энергоблока №1 ТЭС на электростанции ТОО "МАЭК" были введены частичные ограничения на потребление электрической энергии. В регионе введена "веерная" подача электроэнергии.

Также напомним, что в начале июля этого года после остановки энергоблока №1 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате часть Атырау осталась без электричества. Практически в это же время произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Подачу электричества в Атырау полностью восстановили через несколько часов вечером 3 июля. Электроэнергию подали и в Атырауский НПЗ.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов посетил Актау с рабочей поездкой и сообщил, что правительство намерено выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

6 июля стало известно, что ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершились. Однако уже на следующий день на предприятии вновь вышел из строя энергоблок №1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032387-pochti-vse-neftyanye-predpriyatiya-mangistau-ostalis-bez-elektrichestva-posle-avarii-na-maek/