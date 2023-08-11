Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Люди в жару застряли на аттракционе в Актау (видео)

Опубликовано:

Аттракцион
Аттракцион. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 11 августа, в 10 микрорайонах Актау аварийно отключилось электричество, из-за этого несколько человек застряли на аттракционе в жару, передает издание inAktau.kz.

Инцидент произошел в тематическом парке Tetys Blu при отеле Rixos Water World Aktau. Видео с застрявшими на аттракционе гостями тематического парка распространилось в социальных сетях.

"Свет отключили, на полпути на горке люди застряли. Уже минут 40 ни вылезти не могут, ни спуститься", - рассказал автор видео.

Управляющий отелем Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт произошедшего.

"Сегодня, как вы знаете, по линии ТОО "МАЭК" происходили отключения электроэнергии. Ситуация коснулась и отеля. Спустя некоторое время у нас заработали генераторы, и, соответственно, аттракционы, люди продолжили свой отдых", - прокомментировал Серик Исагалиев.

Издание отмечает, что сегодня без света остались жители 10 микрорайонов Актау. В МАЭК, комментируя произошедшее, сообщили, что при синхронизации автотрансформатора АТ-2 отключился энергоблок №3.

"В настоящее время ведутся работы по восстановлению режима работы ТЭС.

В рамках закона РК "Об электроэнергетике" с 1 июля 2023 года введен единый закупщик в лице ТОО "Расчетно-финансовый центр" на балансирующий рынок электрической энергии. В связи с чем при аварийном отключении электрической энергии станций, то есть при образовании дисбаланса, системный оператор по РК в лице АО "KEGOK" должен обеспечить балансирование электрической системы", - пояснили в энергокомбинате.

Отметим, похожая ситуация произошла здесь и в начале июля, тогда из-за остановки энергоблока №1 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате без света осталась без Атырау.

Из-за отключения электричество случилось ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Тогда президент Касым-Жомарт Токаев поручал создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру, а также посетил Актау с рабочей поездкой. Тогда же он сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

6 июля стало известно, что ремонт энергоблока на Мангистауском АЭК завершен. Однако на следующий день он вновь вышел из строя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032199-lyudi-v-zharu-zastryali-na-attraktsione-v-aktau-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.