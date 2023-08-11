Люди в жару застряли на аттракционе в Актау (видео)

Аттракцион. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пятницу, 11 августа, в 10 микрорайонах Актау аварийно отключилось электричество, из-за этого несколько человек застряли на аттракционе в жару, передает издание inAktau.kz.

Инцидент произошел в тематическом парке Tetys Blu при отеле Rixos Water World Aktau. Видео с застрявшими на аттракционе гостями тематического парка распространилось в социальных сетях.

"Свет отключили, на полпути на горке люди застряли. Уже минут 40 ни вылезти не могут, ни спуститься", - рассказал автор видео.

Управляющий отелем Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт произошедшего.

"Сегодня, как вы знаете, по линии ТОО "МАЭК" происходили отключения электроэнергии. Ситуация коснулась и отеля. Спустя некоторое время у нас заработали генераторы, и, соответственно, аттракционы, люди продолжили свой отдых", - прокомментировал Серик Исагалиев.

Издание отмечает, что сегодня без света остались жители 10 микрорайонов Актау. В МАЭК, комментируя произошедшее, сообщили, что при синхронизации автотрансформатора АТ-2 отключился энергоблок №3.

"В настоящее время ведутся работы по восстановлению режима работы ТЭС.

В рамках закона РК "Об электроэнергетике" с 1 июля 2023 года введен единый закупщик в лице ТОО "Расчетно-финансовый центр" на балансирующий рынок электрической энергии. В связи с чем при аварийном отключении электрической энергии станций, то есть при образовании дисбаланса, системный оператор по РК в лице АО "KEGOK" должен обеспечить балансирование электрической системы", - пояснили в энергокомбинате.

Отметим, похожая ситуация произошла здесь и в начале июля, тогда из-за остановки энергоблока №1 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате без света осталась без Атырау.

Из-за отключения электричество случилось ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Тогда президент Касым-Жомарт Токаев поручал создать госкомиссию по расследованию причин аварий на АНПЗ и МАЭК.

Премьер-министр Алихан Смаилов поручил привлечь к расследованию КНБ и Генпрокуратуру, а также посетил Актау с рабочей поездкой. Тогда же он сообщил, что правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

6 июля стало известно, что ремонт энергоблока на Мангистауском АЭК завершен. Однако на следующий день он вновь вышел из строя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032199-lyudi-v-zharu-zastryali-na-attraktsione-v-aktau-video/