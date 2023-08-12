Очередная авария на МАЭК оставила без света часть казахстанцев

МАЭК. Иллюстративное фото: maek.kz

Вчера днем на Мангистауском атомном энергетическом комбинате произошли аварии. В результате часть жителей осталась на какое-то время без электричества, сообщается на официальном сайте АО "KEGOC".

"11 августа в 14:20 произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям потребителей: в Атырауском энергоузле – на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле – на 98 МВт", – говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что штатная работа автоматики позволила избежать серьезных последствий для сети и объектов инфраструктуры – работа потребителей 1-й категории, жизненно важных объектов, включая больницы, не пострадала.

В 16:30 произошла новая авария – отключился блок 3 на ТЭС МАЭК со снижением нагрузки на 147 МВт.

Авария привела к ограничению потребления электрической мощности на 55 МВт в Атырауском энергоузле и на 35 МВт – в Мангистауском энергоузле.

"В результате повторно произошел перегруз транзита 220 кВ "Уральск – Атырау – Мангистау" и отключение в 16:35 Линии-2540 от противоаварийной автоматики", – пояснили в АО "KEGOC".

По этой причине Атырауский и Мангистауский энергоузлы выделились на изолированную работу, а также была нарушена работа электростанций ГТЭС "Каламкас" и ГТЭС-200 "Уральск" (снижение генерации на 116 МВт), говорится в сообщении.

В 16:58 параллельную работу Атырауского и Мангистауского энергоузлов восстановили. Национальная электрическая сеть продолжила функционирование в штатном режиме. Это, как отмечается, позволило частично заместить выбывшие мощности.

В 19:15 ограничения в Атырауском энергоузле были полностью сняты.

Как сообщили в АО "KEGOC", по состоянию на 01:00 12 августа, в Мангистауском энергоузле ограничено порядка 108,5 МВт промышленных потребителей.

При этом до завершения аварийно-восстановительных работ на блоке 3 ТЭС МАЭК для предотвращения перегруза сети потребуется ежедневное ограничение промышленных потребителей Мангистауского энергоузла.

В KEGOC отмечают, что потребности населения и социально важных объектов будут обеспечиваться в приоритетном порядке.

Вчера мы писали, что в 10 микрорайонах Актау аварийно отключилось электричество, из-за этого несколько человек застряли на аттракционе в жару. В МАЭК прокомментировали произошедшее – там сообщили, что при синхронизации автотрансформатора АТ-2 отключился энергоблок №3.

Напомним, в начале июля после остановки энергоблока №1 на Мангистауском атомном энергетическом комбинате часть Атырау осталась без электричества. Также произошло ЧП на Атырауском НПЗ – аварийно остановились технологические установки завода.

Подачу электричества в Атырау полностью восстановили через несколько часов вечером 3 июля. Электроэнергию подали и в Атырауский НПЗ.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов посетил Актау с рабочей поездкой и сообщил, что правительство намерено выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования на МАЭК.

6 июля стало известно, что ремонтные работы энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" завершились. Однако уже на следующий день на предприятии вновь вышел из строя энергоблок №1.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032206-ocherednaya-avariya-na-maek-ostavila-bez-sveta-chast-kazahstantsev/