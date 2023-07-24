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Экологическая катастрофа: жители села близ Астаны забили тревогу из-за обмеления реки Есиль

Опубликовано:

Поселок Жибек жолы
Поселок Жибек жолы. Кадр из видео: телеканал КТК

Жители поселка Жибек жолы заявили, что из-за обмеления реки Есиль пропала вода из скважин и колодцев. Также ситуация грозит гибелью диких животных, обитающих на водоеме, передает сайт телеканала КТК.

По словам жителей села Жибек жолы, из-за бездействия местных властей река Есиль пересохла – пропала вода из скважин и колодцев. Они утверждают, что ситуация близка к экологической катастрофе, так как из-за обмеления реки могут погибнуть дикие животные и птицы, обитающие на водоеме.

"Вот это место, которое вы сейчас видите, было полной рекой. Купались, рыба и все остальное живое. Много воды утекло, говорили раньше. А наша утекла совсем", – рассказал местный житель Муса Мержоев.

В сюжете говорится, что вода ушла даже из скважин. Тем, кто не подключен к центральному водоснабжению, приходится пробивать новые – гораздо глубже тех, что были раньше.

"Мы вогнали 17 метров – уже воды нет. Жители у нас, знаете, что делают… Грубо скажу: засираем мы, и сами в этом виноваты", – рассказала местная жительница Любовь Ерастова.

Кроме того, сельчане говорят, что очистку русла в последний раз проводили еще при советской власти. С тех пор река медленно, но верно мельчала.

Между тем в местном акимате сообщили, что уже не раз отправляли заявки на очищение и дноуглубление реки, но никакого ответа так и не получили.

"После одобрения заявки и выделения бюджетных средств будет разработан ПСД на очистку и на углубление. Обмеление русла – это из-за того, что сейчас Астанинское водохранилище не сбрасывает", – пояснил аким сельского округа Жибек жолы Канат Канафин.

Как отметили корреспонденты телеканала, Астанинское водохранилище исчерпало свои ресурсы, поэтому обмеление рек вокруг главного города страны – это, судя по всему, только начало более масштабной экологической катастрофы.

Источник: КТК

Ранее жители дачного массива в Акмолинской области пожаловались на проблемы с водоснабжением – им приходится ездить за водой в столицу. По их словам, давление ничтожное, а платить приходится по полной.

Дефицит воды в Астане

Напомним, дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

Тем временем в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в столице.

Премьер-министр Алихан Смаилов в конце мая провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

В начале июня аким Астаны Женис Касымбек опубликовал видеообращение к жителям города, пообещав, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца. Тогда же он зачитал президенту страны доклад о положении дел с водоснабжением столицы.

10 июня в Астане увеличили давление подачи воды – об этом заявил аким Женис Касымбек.

17 июня Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на втором заседании Национального курултая высказался о проблеме с водой в Астане и других городах Казахстана.

В июле в рамках совещания по развитию столицы глава государства поднял вопрос об обеспечении города питьевой водой. Он подчеркнул, что нельзя затягивать с решением данного вопроса.

Кроме того, глава государства отметил, что правительство совместно с акиматом должны со следующего года приступить к работе по строительству водовода от канала имени Сатпаева до границ города.

Президент также заявил, что проблемы с водой стали следствием бездействия лиц, ответственных за инженерные сети города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029903-ekologicheskaya-katastrofa-zhiteli-sela-bliz-astany-zabili-trevogu-iz-za-obmeleniya-reki-esil/

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