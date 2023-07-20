"Не можем литр набрать": жители Акмолинской области вынуждены ездить за водой в Астану

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Жители дачного массива в Акмолинской области пожаловались на проблемы с водоснабжением - им приходится ездить за водой в столицу. По их словам, давление ничтожное, а платить приходится по полной.

Дачный массив расположен в двух километрах от Астаны - жилье здесь превратилось из сезонного в постоянное, передает телеканал "Астана".

Люди говорят, раньше давали хотя бы техническую воду, но этих благ больше нет. Сейчас воду дают лишь по ночам, однако давление в сети ничтожное. Жители жалуются, что за это все же приходится платить по полной - три тыс. тенге в месяц.

"Ни днем, ни ночью воды нет. В два часа ночи подают, она прям струйкой бежит вода, вообще невозможно. Даже мы не можем литр воды набрать. У нас дачный массив, но мы ее как дачу не используем. У нас здесь даже нет огорода", - возмущается местная жительница Галия Нуртаева.

Еще местные пожаловались на проблемы с электричеством. По их словам, либо света вообще нет, либо напряжение "скачет".

"Свет у нас тоже, 142 вольт, 220 вольт вообще не показывает, 142. Тоже к акиму обращались, телевизоры, аристоны, холодильники, любая техника бытовая, вся перегорает. И тоже руками разводят. Говорят, вы вообще дачный массив". - добавила женщина.

В акимате Талапкерского сельского округа подтверждают: коммуникации действительно рассчитаны только на соседнее с жилыми дачами село Ыбырая Алтынсарина.

Там же сообщили, что водопровод до массива провели, но пока его не закольцевали, жители будут испытывать дефицит воды.

"Пробурено две дополнительные скважины. По последней информации из "Целиноград Су Арнасы", до конца месяца эти две скважины будут подключены к станции. На сегодняшний день ведется работа по соединению этих скважин с водозаборной станцией. То есть, до конца месяца"Целиноград Су Арнасы" обещает увеличить напор воды", - заявил аким округа Мирас Кужубаев.

В акимате добавили, что дачный массив намерены включить в границы села Ыбырая Алтынсарина. Когда это случится, тогда и расходы на инфраструктуру можно будет закладывать в бюджет.

По прогнозам чиновников, в лучшем случае это произойдет до конца года, но это не точно.

Стоит отметить, что проблема с водоснабжением остается актуальной и для жителей Астаны.

Дефицит воды в Астане

Напомним, дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой.

Позже ситуацию с дефицитом воды прокомментировал экс-аким столицы Алтай Кульгинов. Он подчеркнул, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

Тем временем в министерстве экологии предложили три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане.

Премьер-министр Алихан Смаилов в конце мая провел заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

В начале июня аким Астаны Женис Касымбек опубликовал видеообращение к жителям города, пообещав, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца. Тогда же он зачитал президенту страны доклад о положении дел с водоснабжением столицы.

Давление подачи воды увеличили в Астане 10 июня текущего года - об этом заявил аким Женис Касымбек.

17 июня Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на втором заседании Национального курултая высказался о проблеме с водой в Астане и других городах Казахстана.

В июле в рамках совещания по развитию столицы глава государства поднял вопрос об обеспечении города питьевой водой. Он подчеркнул, что нельзя затягивать с решением данного вопроса.

Кроме того, глава государства отметил, что правительство совместно с акиматом должны со следующего года приступить к работе по строительству водовода от канала имени Сатпаева до границ города.

Помимо этого чиновникам, как отметил президент, следует искать альтернативные способы обеспечения Астаны водой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029346-ne-mozhem-litr-nabrat-zhiteli-akmolinskoy-oblasti-vynuzhdeny-ezdit-za-vodoy-v-astanu/