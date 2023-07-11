Токаев о проблемах воды в Астане: Виновные должны быть привлечены к ответственности

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Президент на совещании по развитию столицы заявил, что проблемы с водой стали следствием бездействия лиц, ответственных за инженерные сети города, сообщается в Telegram-канале его пресс-службы.

"Важно в приоритетном порядке решить вопрос водообеспечения Астаны. Дефицит питьевой воды в начале лета вызвал справедливое возмущение столичных жителей. Люди перекрывали дороги, выходили на митинги с требованием подать воду в их дома. Подобное положение дел недопустимо для столицы.

Откровенно говоря, сложившаяся ситуация стала закономерным следствием бездействия тех, кто должен заниматься развитием инженерной инфраструктуры города. Просчеты в такой критически важной для жизнеобеспечения сфере – это не просто недобросовестность, а реальное вредительство, спрос за которое должен быть соответствующим", – заявил Токаев.

Он добавил, что ошибки в этой сфере обеспечения водой, теплом и светом недопустимы.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности", – добавил президент.

Токаев напомнил, что Астана полностью зависит от Астанинского водохранилища – других источников воды нет, что крайне рискованно.

"Авария, которая может произойти в любой момент, будет представлять угрозу для всего города. Поскольку население столицы продолжает расти и в эксплуатацию сдаются все новые объекты, уже сейчас понятно, что объем водохранилища будет исчерпан в ближайшие год-два", – добавил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028197-tokaev-o-problemah-vody-v-astane-vinovnye-dolzhny-byt-privlecheny-k-otvetstvennosti/