Минэнерго планирует следить за ремонтом на ТЭЦ Риддера в режиме онлайн

Алмасадам Саткалиев. Фото: facebook.com/minenergork

На ремонт риддерской ТЭЦ из госбюджета выделили почти 10 млрд тенге. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, что ведомство хочет следить за ходом работ онлайн, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, 9,8 млрд тенге из республиканского бюджета должны поступить на этой неделе для ремонта Риддер ТЭЦ. Такую сумму озвучил министр энергетики во время визита на аварийную теплоцентраль.

Алмасадам Саткалиев также рассказал, что все котлы намерены запустить уже к ноябрю. Однако сейчас готовность проблемного объекта к отопительному сезону составляет всего 20%. Финансирование и система видеомониторинга должны ускорить процесс закупа оборудования и ход ремонта, считает министр.

"Средства, мы обещаем, что будут направлены на средства акимата. Мы думаем о том, чтобы установить систему видеомониторинга за ходом работ, чтобы в онлайн режиме смотреть, как продвигаются все необходимые работы по подготовке к отопительному сезону", – подчеркнул он.

В свою очередь новый владелец ТЭЦ – депутат маслихата Алматы Амиржан Набиев – заявил, что берет на себя все проблемы по закрытию долгов перед подрядчиками.

"Старая задолженность — это моя работа. И я ее буду проводить. Мы с каждым кредитором проведем эту работу, она уже ведется. Мы ее закроем в любом случае", – заявил он.

Ранее мы писали о том, что большую часть из 5,3 млрд тенге задолженности уже погасили. Сейчас осталось порядка 1,5 млрд тенге.

Отмечается, что если ремонт ТЭЦ все же затянется, градообразующее предприятие Казцинк обещает осенью запустить собственную ТЭЦ. Это позволит при необходимости помочь теплоснабжению Риддера.

ЧП на ТЭЦ в Риддере

Напомним, в октябре 2022 года на городской ТЭЦ в Риддере произошла остановка котлов. Как тогда заявил Даниал Ахметов, являвшийся акимом ВКО, причиной стал некачественный мазут. Прокуратура начала расследование в отношении руководства.

В январе 2023 года здесь снова случилась авария – затопило багерную насосную станцию.

Позже на ТЭЦ был пожар. По информации прежнего руководства предприятия, ЧП случилось в цехе топливоподачи. В АО не исключили, что из-за произошедшего придется временно понизить температуру теплосети.

После череды аварий у ТЭЦ Риддера сменился собственник – новым главой стал казахстанский инвестор.

23 марта в галерее топливоподачи в районе одного из котлов произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной были разрушены ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров. В городе объявили режим ЧС регионального масштаба.

В середине апреля Ахметов высказывался о проблемах ТЭЦ в Риддере и о ее новых владельцах.

"Когда была первая авария, я 10 дней был там, ночевал, достаточно неплохо знаю всю эту ситуацию.

Задолженность кредиторская у этой компании сегодня составляет 3,3 млрд тенге. Они не платят ни за воду, ни за электроэнергию, ни за мазут, не выдают зарплату рабочим – ничем не занимаются. Предыдущие владельцы ТЭЦ тоже не платили. Мы ждали, что нынешние будут более совестливыми, ничего подобного – такие же, даже хуже", – заявил тогда экс-глава ВКО.

При этом на прошлой неделе мы писали о том, что сотрудники АФМ задержали члена совета директоров АО "Риддер ТЭЦ" и экс-президента предприятия. Их подозревают в хищении 2,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2029000-minenergo-planiruet-sledit-za-remontom-na-tets-riddera-v-rezhime-onlayn/