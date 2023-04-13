"Такие же, даже хуже": Даниал Ахметов высказался о новых владельцах ТЭЦ в Риддере

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов провел пресс-конференцию, на которой высказался о проблемах и новых владельцах ТЭЦ в Риддере. Видео глава региона опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

По словам Даниала Ахметова, он занимается Риддером с раннего утра и до позднего вечера.

"Когда была первая авария, я 10 дней был там, ночевал, достаточно неплохо знаю всю эту ситуацию.

Задолженность кредиторская у этой компании сегодня составляет 3,3 млрд тенге. Они не платят ни за воду, ни за электроэнергию, ни за мазут, не выдают зарплату рабочим - ничем не занимаются. Предыдущие владельцы ТЭЦ тоже не платили. Мы ждали, что нынешние будут более совестливыми, ничего подобного - такие же, даже хуже", - заявил аким ВКО.

Как отметил глава региона, власти полностью взяли управление на себя. Аким Риддера и другие компетентные органы сутками занимаются этой проблемой.

"Да, ситуация тяжелая, но небезнадежная. Мы же не можем пассивно наблюдать за ситуацией, когда они ставят под вопрос существование города как такового. Поэтому сегодня мы предъявили судебные иски на сумму 2,7 млрд тенге.

В дальнейшем, если владелец выйдет из состояния анабиоза, начнет финансировать, будет один алгоритм действий. Если будет продолжаться ситуация сегодняшнего дня, мы будем принимать все меры, которые положены по закону", - пояснил Даниал Ахметов.

Он пообещал, что к середине сентября работа ТЭЦ нормализуется.

ЧП на ТЭЦ в Риддере

В октябре 2022 года на городской ТЭЦ произошла остановка котлов. Как тогда заявил аким ВКО, причиной стал некачественный мазут. Прокуратура начала расследование в отношении руководства.

В январе 2023 года здесь снова случилась авария - затопило багерную насосную станцию.

Позже на ТЭЦ был пожар. По информации руководства предприятия, ЧП случилось в цехе топливоподачи. В АО не исключили, что из-за произошедшего придется временно понизить температуру теплосети. Глава региона экстренно прибыл в город. Он поделился фото с места происшествия, а также обвинил собственников в халатности.

После череды аварий у ТЭЦ Риддера сменился собственник - новым главой стал казахстанский инвестор.

23 марта в галерее топливоподачи в районе одного из котлов произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной были разрушены ограждающие конструкции площадью около 80 кв. м. В городе объявили режим ЧС регионального масштаба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2016609-takie-zhe-dazhe-huzhe-danial-ahmetov-vyskazalsya-o-novyh-vladeltsah-tets-v-riddere/