Депутат из Алматы приобрел риддерскую ТЭЦ и пообещал погасить все ее долги

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

С 1 июля собственником ТЭЦ Риддера стал депутат маслихата Алматы VIII созыва Амиржан Набиев, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на советника главы Министерства энергетики.

Как сообщил советник министра энергетики Шынгыс Ильясов, Амиржан Набиев является 100-процентным собственником ТЭЦ Риддера с 1 июля 2023 года.

По его словам, долги предприятия составляют 5,3 млрд тенге – их собирается самостоятельно погасить новый собственник. В эту сумму в основном входят банковские задолженности, задержанные зарплаты сотрудников, расходы на топливо.

При этом отмечается, что большая часть задолженностей уже погашена, и сейчас осталось порядка 1,5 млрд тенге.

По данным с официального сайта маслихата города Алматы, с марта 2023 года Амиржан Набиев является депутатом, председателем постоянной комиссии по экономике, финансам, активам, развитию государственного управления и общественной безопасности маслихата города Алматы VIII созыва.

Амиржан Набиев. Фото: gov.kz

Сам Набиев родился 1 ноября 1973 года в Алматы.

В 1995 году окончил КазГУ им. аль-Фараби по специальности "Психология", в 2017 году окончил КазНУ имени аль-Фараби с присуждением степени магистр юридических наук по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1999 году на Ремонтно-механическом заводе среднего машиностроения в городе Актау на должности директора департамента по маркетингу и управлению АО "АМЗ".

С 2009 по 2010 годы был председателем совета директоров АО "Алматытеплокоммунэнерго".

С 2002 года и по настоящее время руководит строительной компанией ТОО "Атрикс-Строй".

В 2014-2016 годах являлся депутатом маслихата города Алматы V созыва.

В 2016-2021 годах – депутат маслихата города Алматы VI созыва, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам труда, занятости и развитию транспорта.

С 2021 по 2023 годы – депутат маслихата города Алматы VІI созыва.

ЧП на ТЭЦ в Риддере

Напомним, в октябре 2022 года на городской ТЭЦ в Риддере произошла остановка котлов. Как тогда заявил Даниал Ахметов, являвшийся акимом ВКО, причиной стал некачественный мазут. Прокуратура начала расследование в отношении руководства.

В январе 2023 года здесь снова случилась авария – затопило багерную насосную станцию.

Позже на ТЭЦ был пожар. По информации прежнего руководства предприятия, ЧП случилось в цехе топливоподачи. В АО не исключили, что из-за произошедшего придется временно понизить температуру теплосети.

После череды аварий у ТЭЦ Риддера сменился собственник – новым главой стал казахстанский инвестор.

23 марта в галерее топливоподачи в районе одного из котлов произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной были разрушены ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров. В городе объявили режим ЧС регионального масштаба.

В середине апреля Ахметов высказывался о проблемах ТЭЦ в Риддере и о ее новых владельцах.

"Когда была первая авария, я 10 дней был там, ночевал, достаточно неплохо знаю всю эту ситуацию.

Задолженность кредиторская у этой компании сегодня составляет 3,3 млрд тенге. Они не платят ни за воду, ни за электроэнергию, ни за мазут, не выдают зарплату рабочим – ничем не занимаются. Предыдущие владельцы ТЭЦ тоже не платили. Мы ждали, что нынешние будут более совестливыми, ничего подобного – такие же, даже хуже", – заявил тогда экс-глава ВКО.

При этом сегодня мы писали о том, что сотрудники АФМ задержали члена совета директоров АО "Риддер ТЭЦ" и экс-президента предприятия. Их подозревают в хищении 2,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2028694-deputat-maslihata-almaty-amirzhan-nabiev-stal-sobstvennikom-tets-riddera/