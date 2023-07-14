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Экс-сотрудников ТЭЦ Риддера задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд тенге

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ТЭЦ в Риддере
ТЭЦ в Риддере. Фото: instagram.com/gorkovoy_dmitry

Сотрудники АФМ задержали члена совета директоров АО "Риддер ТЭЦ" и экс-президента предприятия. Об этом сообщает YK-news.kz, ссылаясь на информацию от Агентства РК по финмониторингу.

Как сообщили в ведомстве, их подозревают в хищении 2,5 млрд тенге.

"Департаментом экономических расследований по ВКО расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц АО "Риддер ТЭЦ" по части 4 статьи 190 УК РК по факту хищения денежных средств, предназначенных для ремонта, надлежащего содержания оборудования и тепловых сетей предприятия. Иная информация разглашению не подлежит", — сообщили журналистам в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

В материале отмечается, что жители Риддера не раз писали в соцсетях, что требуют сурового наказания для тех, кто довел ТЭЦ города до такого состояния.

Сейчас, по данным издания, на ТЭЦ капитального ремонта требуют все шесть котлов. Подрядные организации вынуждены в сжатые сроки выполнять все необходимые работы, чтобы не повторилась тяжелая ситуация минувшего отопительного сезона.

ЧП на ТЭЦ в Риддере

Напомним, в октябре 2022 года на городской ТЭЦ в Риддере произошла остановка котлов. Тогда еще аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что причиной ЧП стал некачественный мазут. Прокуратура начала расследование в отношении руководства.

В январе 2023 года здесь снова случилась авария – затопило багерную насосную станцию.

Позже на ТЭЦ был пожар. По информации руководства предприятия, ЧП случилось в цехе топливоподачи. В АО не исключили, что из-за произошедшего придется временно понизить температуру теплосети. Глава региона экстренно прибыл в город. Он поделился фото с места происшествия, а также обвинил собственников в халатности.

После череды аварий у ТЭЦ Риддера сменился собственник – новым главой стал казахстанский инвестор.

В марте на ТЭЦ вновь произошел инцидент - в галерее топливоподачи в районе одного из котлов произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной были разрушены ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров. В городе объявили режим ЧС регионального масштаба.

В середине апреля тогда еще аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов высказался о проблемах ТЭЦ в Риддере и о ее новых владельцах. Ахметов заявлял, что он занимается Риддером с раннего утра и до позднего вечера.

"Когда была первая авария, я 10 дней был там, ночевал, достаточно неплохо знаю всю эту ситуацию. Задолженность кредиторская у этой компании сегодня составляет 3,3 млрд тенге. Они не платят ни за воду, ни за электроэнергию, ни за мазут, не выдают зарплату рабочим - ничем не занимаются. Предыдущие владельцы ТЭЦ тоже не платили. Мы ждали, что нынешние будут более совестливыми, ничего подобного - такие же, даже хуже", – заявил тогда глава ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028604-eks-sotrudnikov-tets-riddera-zaderzhali-po-podozreniyu-v-hischenii-25-mlrd-tenge/

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