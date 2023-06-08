"Женису все это досталось": Рау о нехватке воды в Астане

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Замглавы мажилиса Альберта Рау в кулуарах AIF спросили о проблемах с водой в Астане – депутат заявил, что к нынешнему акиму у него меньше всего вопросов по этому поводу, передает корреспондент NUR.KZ.

Рау рассказал, что в его доме воду не отключили.

"Вчера по Tik-Tok получил от акима города привет, чтобы потерпели чуть-чуть, сейчас первая очередь запустится новой (прим.ред. – насосно-фильтровальной станции) и острота снимется.

К Женису, конечно, у меня меньше всего вопросов. Мы должны понимать, что ему это все досталось. Это такое слабое, но оправдание, что темпы роста города такие, что не успевает инфраструктура", – заявил депутат.

Причиной проблем в городе он назвал срывающиеся проекты – в пример он привел строящуюся уже 10 лет ТЭЦ.

"Есть субъективный фактор – люди, есть объективный фактор – системный сбой", – добавил Рау.

Дефицит воды в Астане

Дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды комментировал Алтай Кульгинов. Он подчеркивал, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

А в министерстве экологии предлагали три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане.

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов проводил заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

В конце мая компания "Астана Су Арнасы" обратилась к жителям частного сектора – их попросили поливать огороды ночью или технической водой. Тем не менее сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек опубликовал видеообращение к жителям города, пообещав, что вопросы дефицита воды решатся в течение месяца.

А вчера он зачитал президенту страны доклад о положении дел с водоснабжением столицы. Главе города поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города.

Также вчера к жителям Астаны обратился руководитель управления внутренней политики Астаны Даурен Бабамуратов. Он призвал людей, которые столкнулись с дефицитом воды, не перекрывать дороги и проявить терпение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023962-zhenisu-vse-eto-dostalos-rau-o-nehvatke-vody-v-astane/