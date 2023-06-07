Аким Астаны рассказал Токаеву о ситуации с водой в городе
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима столицы по водоснабжению в Астане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.
Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жениса Касымбека о положении дел с водоснабжением столицы.
Отмечается, что акиму поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города.
"По поручению главы государства ситуация находится на контроле Администрации президента", – говорится в сообщении.
Напомним, что вчера глава столицы обратился к астанчанам из-за дефицита воды, пообещав, что эти вопросы решатся в течение месяца.
По его словам, первый этап работ на насосной фильтровальной станции закончится в июне.
"И мы получим тот необходимый объем – это 25-30 тысяч кубометров воды в сутки. Это тот дефицит, который сегодня в городе есть", – заверил Женис Касымбек.
Также аким заверил, что в августе завершится вторая часть этого объекта. Так, дополнительно будет получено до 85 тысяч кубометров воды в сутки, и этого объема хватит, чтобы обеспечить город стабильным водоснабжением на ближайшие 3-4 года.
Дефицит воды в Астане
Напомним, что дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.
Позже ситуацию с дефицитом воды комментировал Алтай Кульгинов. Он подчеркивал, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.
При этом в министерстве экологии предлагали три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:
- постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;
- использование подземных вод Нуринского месторождения;
- строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.
Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов проводил заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.
В конце мая компания "Астана Су Арнасы" обратилась к жителям частного сектора – их попросили поливать огороды ночью или технической водой. Тем не менее сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023777-tokaev-zaslushal-doklad-akima-po-vodosnabzheniyu-v-astane/