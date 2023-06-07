Аким Астаны рассказал Токаеву о ситуации с водой в городе

Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима столицы по водоснабжению в Астане. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Жениса Касымбека о положении дел с водоснабжением столицы.

Отмечается, что акиму поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города.

"По поручению главы государства ситуация находится на контроле Администрации президента", – говорится в сообщении.

Напомним, что вчера глава столицы обратился к астанчанам из-за дефицита воды, пообещав, что эти вопросы решатся в течение месяца.

По его словам, первый этап работ на насосной фильтровальной станции закончится в июне.

"И мы получим тот необходимый объем – это 25-30 тысяч кубометров воды в сутки. Это тот дефицит, который сегодня в городе есть", – заверил Женис Касымбек.

Также аким заверил, что в августе завершится вторая часть этого объекта. Так, дополнительно будет получено до 85 тысяч кубометров воды в сутки, и этого объема хватит, чтобы обеспечить город стабильным водоснабжением на ближайшие 3-4 года.

Дефицит воды в Астане

Напомним, что дефицит проектных мощностей по производству питьевой воды стали ощущать в Астане в конце марта этого года. Это связали с ростом населения столицы и плотной застройкой. Компания "Астана Су Арнасы" решила ввести ограничения на подачу воды в определенные часы до запуска новой станции.

Позже ситуацию с дефицитом воды комментировал Алтай Кульгинов. Он подчеркивал, что проектировать новую станцию начали еще в 2020 году.

При этом в министерстве экологии предлагали три проекта для решения проблемы дефицита воды в Астане:

постройка сооружений для подпитки Астанинского водохранилища;

использование подземных вод Нуринского месторождения;

строительство водовода от канала им. К. Сатпаева до НФС-4 Астаны.

Кроме того, премьер-министр Алихан Смаилов проводил заседание координационного штаба, на котором раскритиковал работу по "долгостроям" питьевого снабжения. Он обратил внимание, что такая проблема присутствует не только в Астане, но и в ряде других регионов.

В конце мая компания "Астана Су Арнасы" обратилась к жителям частного сектора – их попросили поливать огороды ночью или технической водой. Тем не менее сами астанчане на просьбу отреагировали возмущением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023777-tokaev-zaslushal-doklad-akima-po-vodosnabzheniyu-v-astane/