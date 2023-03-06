Спасенная из под завалов в Турции казахстанка вернулась на родину, сообщили в МИД

Последствия землетрясения в Турции. Фото: Orhan Pehlul / Anadolu Agency / Getty Images

Официальный представитель МИД на брифинге ведомства высказался о самочувствии спасенной в Турции казахстанки Сабины Мамадьяровой, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров сообщил, что в период нахождения Сабины Мамадьяровой в больнице наш консул был с ней на связи постоянно.

"С ней находились ее родственники. Она уже вернулась в Казахстан. Но просила ее не беспокоить. Она не хотела бы давать каких-либо комментариев. Мы помогли, естественно, рейс – Анталия-Алматы", – добавил он.

Напомним, 8 февраля в результате поисковых работ в Антакье в провинции Хатай силами МЧС Турции из разрушенного дома была спасена гражданка Казахстана Сабина Мамадьярова. У девушки, как тогда сообщалось, была сломана рука.

Позже стало известно, что ей провели операцию на поврежденную руку.

Землетрясения в Турции

6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. В этот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число погибших достигло почти 46 тыс. человек.

Подземные толчки затронули 10 провинций страны, в которых проживает порядка 13,5 млн человек. Землетрясения также сказались и на соседней Сирии.

В результате ЧП в Турции погибли три казахстанца, их похоронили на родине.

Казахстан оказал помощь пострадавшим – Турции был выделен 1 млн долларов, а в Сирию направили 50 тонн гумпомощи. Гуманитарная помощь была также оказана и турецкой стороне, кроме того, Казахстан направил в страну своих спасателей и медиков.

16 февраля на юго-востоке Турции было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,1. А 19 февраля стало известно об еще одном сильном афтершоке магнитудой 5,1 в городе Гексун в провинции Кахраманмараш.

При этом уже 20 февраля в турецкой провинции Хатай вновь зафиксировали два землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8.

Спустя неделю стало известно об еще одном землетрясении на востоке Турции в 11 км от города Малатья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011935-spasennaya-iz-pod-zavalov-v-turtsii-kazahstanka-vernulas-na-rodinu-soobschili-v-mid/