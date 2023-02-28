Когда акимат Астаны получит деньги на строительство ЛРТ, рассказали в МИИР

Опоры ЛРТ в Астане. Иллюстративное фото: NUR.KZ

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев в кулуарах кабмина рассказал о планах по завершению строительства ЛРТ в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, какое решение принято по проекту ЛТР в Астане.

"ЛРТ будет достроено, в текущем году соответствующие средства тоже предусмотрены. В этом году, если я не ошибаюсь, мы выделяем как оператор 50 миллиардов тенге на продолжение строительства ЛРТ. Теперь это строительство мы с акиматом города обсуждали. В первую очередь работа начнется со стороны аэропорта", - проинформировал Карабаев.

Он еще раз подтвердил, что работы по строительству ЛРТ будут продолжены.

"Часть средств будет направлена на то, чтобы авансировать выкуп вагонов. Сегодня на заседании республиканской бюджетной комиссии были предусмотрены средства.

Как вы знаете, дальше мы должны в парламент прийти, после этого должно быть подписание. На мой взгляд, если сейчас февраль, я думаю, скорее всего, где-то к началу апреля мы передадим средства в акимат", - резюмировал он.

Строительство LRT

Первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году.

В мае 2021 года семерых казахстанцев осудили по делу о хищениях при реализации проекта. Еще два человека – экс-замакима столицы Канат Султанбеков и экс-глава компании "Астана LRT" Талгат Ардан – были объявлены в международный розыск.

В январе 2022 года глава государства заявил, что проект ЛРТ уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре прошлого экс-аким Астаны Алтай Кульгинов раскрыл планы по завершению строительства объекта. Между тем в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

А в октябре премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Новый аким столицы Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

В начале февраля Касымбек еще раз подтвердил, что власти столицы планируют до конца 2024 года запустить ЛРТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2011124-kogda-akimat-astany-poluchit-dengi-na-stroitelstvo-lrt-rasskazali-v-miir/