Нападение на школьников в Петропавловске: детей перевели из реанимации в обычную палату

Палата. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На экстренном совещании Минпросвещения по вопросам безопасности замакима СКО сообщил о состоянии школьников, пострадавших в учебном заведении в Петропавловске во время нападения девятиклассника с топором и ножом, передает корреспондент NUR.KZ.

"Администрация школы сработала оперативно, вызвали карету скорой помощи, подали сигнал тревожной кнопки, в течение 3-х минут прибыла дежурная группа охранного агентства. Школьным медиком была оказана первая медпомощь. Двое из трех пострадавших были госпитализированы, в настоящее время они переведены из реанимации в общую палату, состояние несовершеннолетних удовлетворительное", - сообщил замакима СКО Марат Тасмаганбетов.

Он также сообщил, что в школе Петропавловска, где произошло нападение школьника на других учащихся, психологами оказывается помощь для снятия эмоционального напряжения.

По словам замакима, по факту случившегося работает комиссия. В ее состав вошли психологи, спецы управления образования, правоохранительных органов, департамента по обеспечению качества образования и уполномоченный по правам ребенка.

С директорами школ Петропавловска провели экстренное совещание.

Напомним, что учащиеся одной из школ города пострадали от рук девятиклассника, который напал на них с ножом и топором. Один из пострадавших позже рассказал, что произошло в минувший понедельник.

Отметим, аким СКО накануне посетил пострадавших школьников в больнице.

Сегодня в МВД раскрыли детали произошедшего инцидента - выяснились подробности задержания нападавшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009395-napadenie-na-shkolnikov-v-petropavlovske-detey-pereveli-iz-reanimatsii-v-obychnuyu-palatu/