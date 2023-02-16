"Охрана осуществляется формально": сенатор о нападении на школу в СКО

Школа. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Депутат сената Нурторе Жусип на пленарном заседании палаты высказался о шокировавшем всю страну случае нападения подростка на школьников в Петропавловске, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурторе Жусип в своем в запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указал на ряд проблем в части охраны школ. Депутат напомнил о трагической ситуации в Петропавловске, где ученик 9-го класса пришел в школу с топором и ножом и ранил троих детей.

"В настоящее время охрана образовательных учреждений в нашей стране осуществляется формально, на примитивном уровне", - заявил сенатор.

В связи с этим он предлагает создать многоуровневую комплексную систему безопасности на примере Китая.

"В Китае войти в школу можно только со специальным удостоверением личности с фотографией ученика и родителей. В каждом учебном заведении есть пост охраны. Если у посетителя нет пропуска, его может сопровождать только преподаватель. А во Франции школьникам выдают справочник со списком вещей, которые нельзя проносить в здание. Рюкзаки и портфели проверяются между занятиями. Два раза в год проводятся антитеррористические учения",- отметил сенатор.

Возмутился депутат и тем, что в Законе "Об образовании" нет ни слова об обеспечении безопасности учащихся и преподавателей.

"Просим Вас принять срочные комплексные меры по созданию эффективной системы безопасности для защиты обучающихся, преподавателей и вспомогательного персонала в образовательных учреждениях, защиты от криминальных и террористических угроз", - резюмировал Нурторе Жусип.

Напомним, утром 13 февраля в одной из школ Петропавловска произошло нападение на детей с ножом и топором. Пострадали трое. Двоих из них госпитализировали в больницу, одному оказали помощь и отпустили домой. Позже потерпевший рассказал о случившемся.

Отмечалось, что пострадавшие были госпитализированы в реанимацию, но, к счастью, сейчас находятся в общей палате.

После случившегося, по словам акима региона Айдарбека Сапарова, начала работу специальная комиссия. Проводится тщательная проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры. При этом заместитель акима СКО Марат Тасмаганбетов отметил, что многие задают вопрос, как ученик, который находился на учете в психдиспансере, мог посещать общеобразовательную школу.

Накануне стало известно, что подозреваемого подростка арестовали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2009699-ohrana-osuschestvlyaetsya-formalno-senator-o-napadenii-na-shkolu-v-sko/