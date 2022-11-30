Возможно ли повторение экибастузского сценария в Алматы, ответил Досаев

Батарея. Иллюстративное фото: Yaroslav Litun / Getty Images

И.о. акима Алматы Ерболат Досаев рассказал, возможно ли повторение в мегаполисе ситуации с отоплением, произошедшей в Экибастузе, передает корреспондент NUR.KZ.

Такой вопрос задал исполняющему обязанности акима один из жителей города на встрече Досаева с населением Турксибского района.

"Мы прилагаем усилия, чтобы таких ситуаций не возникало. Энергосистема и теплоснабжение должны обеспечиваться в полном объеме и нужного качества. Мы интенсивно провели работы по подготовке к зиме - и не на бумаге, а посмотрели все, что есть, все наши "узкие" места.

Считаем, что город готов. Было поручение главы государства и премьер-министра, чтобы мы еще раз провели дополнительную ревизию энергосистем. Работа начинается с 1 декабря. Энергоактивами занимается "Самрук-Энерго" - совместно с ними выстроимся и еще раз пройдемся по всем", — сообщил и.о. акима.

Он отметил, что в течение ближайших двух недель будет проведена проверка всех систем города.

"Пока, надеюсь предпосылок нет, все в рабочем режиме. Хотя аварийные ситуации при снижении температуры всегда возможны. Но мы (акимат - прим. ред.) должны к этому готовы быть. Все коммунальные предприятия готовы, летом проводилась замена необходимого оборудования теплосетей. Все работы завершены, проведена чистка котлов, настройка оборудования", — заключил Досаев.

Напомним, что в воскресенье, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. Позже и.о. акима Павлодарской области прокомментировал ситуацию, отметив, что с помощью дронов удалось выявить 10 мест, где есть повреждения. Были мобилизованы ремонтные бригады, которые устраняют повреждения.

Также об аварии высказывались в Минэнерго.

После обеда сообщалось о том, что постояльцев соцобъектов перевозят из Экибастуза в Павлодар, а занятия в школах отменили на 28 ноября.

Добавим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручения правительству в связи с аварией на теплоэлектроцентрали в Экибастузе. В связи с аварией на теплоэлектроцентрали в городе был объявлен режим ЧС.

Вчера по поручению премьер-министра в Экибастуз прибыли министр по ЧС Юрий Ильин и министр торговли, вице-премьер Серик Жумангарин. Они осмотрели больницу и роддом.

Напомним, после инаугурации, прошедшей 26 ноября, Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому акимы Астаны, Алматы и Шымкента, а также руководители госорганов, подотчетных и подчиненных непосредственно президенту, стали исполняющими обязанности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1999531-vozmozhno-li-povtorenie-ekibastuzskogo-stsenariya-v-almaty-otvetil-dosaev/